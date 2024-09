Así es Anne Hathaway, la actriz que le ha dado plantón a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez tenía marcado en su agenda profesional un compromiso en Nueva York (Estados Unidos) con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, ya que tenía previsto participar en un acto de ONU Mujeres. El presidente del Gobierno iba a recibir un galardón por su compromiso con la igualdad. Un premio que le iba a entregar un rostro de lo más conocido en el panorama hollywoodiense: Anne Hathaway.

Sin embargo, este encuentro no se ha producido porque la actriz declinó su asistencia al acto porque decidió acudir en el último momento a la baby shower de una amiga. A pesar de este cambio, el político sí que recibió el premio He for She.

Anne Hathaway en un evento. (Foto: Gtres)

¿Qué edad tiene?

Nacida en Nueva York el 12 de noviembre de 1982, la actriz estadounidense celebrará 42 años el próximo mes. Hija de la actriz de teatro Kate McCauley y del abogado Geraldston Hathaway, Anne siempre encontró la inspiración y el apoyo necesario para seguir los pasos de su madre en el mundo del cine.

La familia de Anne Hathaway: su marido y cuántos hijos tiene

Anne Hathaway comenzó a salir con Adam Shulman en el año 2008, cuando la actriz todavía estaba recuperándose de su ruptura con Raffaello Follieri, un estafador que fue encarcelado en Pensilvania por fraude y blanqueo de dinero. Sin embargo, pese a la popularidad de la intérprete, siempre han optado por la discreción en cuanto a su esfera personal se refiere.

Fruto de su relación nacieron sus dos hijos. La intérprete de Princesa por sorpresa dio a luz a su primer hijo, Jonathan Rosebanks Shulman, el 24 de marzo de 2016 en la ciudad de Los Ángeles (California). La pareja aumentó la familia en 2019, cuando llegó al mundo Jack.

Así fue la boda de Anne Hathaway

Después de varios años de romance, Anne y Adam pusieron el broche de oro a su historia de amor dándose el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia judía celebrada en la pintoresca costa de Big Sur, California, a la que asistieron, alrededor de 100 invitados. Para la especial ocasión, la novia se decantó por un vestido de corte princesa realizado en tul de Valentino. Un diseño de inspiración romántica que fue adornado con un velo siguiendo la misma línea estilística.

Anne Hathaway y Adam Shulman (Foto: Gtres)

Las películas de Anne Hathaway: dónde verlas

Los inicios de Anne Hathaway en el mundo del séptimo arte son más que conocidos por todos. El éxito de la actriz vino de la mano de Disney, concretamente con la película infantil Princesa por sorpresa, estrenada en 2001. Tres años después llegó la segunda parte de la trama de la historia de Mia Thermopolis, la cual volvió a ser todo un éxito entre los jóvenes. Sin duda, es una de las películas que más ha marcado su trayectoria, ya que ha traspasado generaciones. Tanto es así que actualmente está disponible en diferentes plataformas de streaming como Disney Plus, Rakuten TV o Amazon Prime Video.

Anne Hathaway en un evento. (Foto: Gtres)

El diablo viste de Prada es otro de sus trabajos más conocidos. Se estrenó en la gran pantalla en 2006 y, al igual que la dos anteriores, está disponible en las mismas plataformas. Con la película musical de Los Miserables llegó a ganar un Óscar, por lo que Amazon Prime también ha querido tenerla disponible en su catálogo. Entre sus últimos proyectos se encuentra El Caballero Oscuro: La leyenda renace, donde da vida a Selina Kyle. Su actuación en esa película de género fantástico se puede ver en Netflix. A las mencionadas hay que sumar otros muchos éxitos en los que ha tenido el privilegio de participar, como Interstellar, El becario, One Day, Amor y otras drogas o Modern Love, entre otras.

¿Cuántos idiomas habla?

Además de hablar su lengua materna, que es el inglés, Anne Hathaway también se ha expresado en alguna ocasión en español y en italiano.