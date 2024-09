El sorprendente premio que unirá a Pedro Sánchez con Anne Hathaway

ONU Mujeres es la agencia de las Naciones Unidas encargada de impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Trabaja para garantizar los derechos y la participación plena de las mujeres en todo el mundo y su organización está actualmente en manos de Sima Sami Bahous, de origen jordano. Fue ella quien nombró a Anne Hathaway embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres en 2016, que se ha centrado en promover políticas de licencia parental equitativa y los derechos de las madres trabajadoras.

Anne Hathaway proclama su voz por la diversidad

Al margen de su faceta como actriz, Anne Hathaway es conocida por su activismo social, destacándose en la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la comunidad LGBTQ+. Hathaway ha hablado abiertamente sobre la importancia de erradicar el sexismo en la industria del cine y en la sociedad en general. También es una firme defensora de los derechos LGBTQ+ y prueba de ello es el discurso que pronunció en 2018 tras recibir el premio National Equality Awards. La actriz contó que recibió un mensaje de una niña transexual, quien después de ver su película Ella Enchanted decidió llamarse así misma Ella, a la vez que le agradeció por ser una aliada para nuestra población diversa.

«Ella, cariño, quiero dejarte algo absolutamente claro, se necesita valor para amarte a ti misma», comenzó. «Creo que probablemente me siento igual que la mayoría de las personas en este momento. Estoy bastante sorprendida por lo que veo todos los días, lo que oigo todos los días. Y realmente no me gusta admitir esto, pero estoy asustada. Es importante reconocer, con la excepción de que no soy un hombre cisgénero, que todo lo que soy me ha puesto en el centro actual de un mito perjudicial y ampliamente aceptado. Ese mito es que la homosexualidad gira en torno a la heterosexualidad, que las personas transgénero orbitan alrededor de las cisgénero, y que todas las razas tienen como centro a la blancura», añadió.