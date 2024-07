Álvaro Muñoz Escassi ha demostrado una notable capacidad para manejar su presencia en los medios de comunicación a lo largo del tiempo. El jinete olímpico ha logrado alternar entre la notoriedad y la discreción con sorprendente habilidad, emergiendo en los titulares de la crónica social de nuestro país cada vez que reaparece. Y prueba de ello son estos últimos días. La ruptura de Escassi y María José Suárez ha devuelto al ex concursante de MasterChef Celebrity a la primera línea mediática y, con ello, también su currículum amoroso y económico. Pues que duda cabe que ambos podrían ser uno.

El segundo hijo de Juan Luis Muñoz y Muñoz y Miriam Escassi y Ruiz-Crespo es ex jugador de polo y uno de los jinetes de salto más reconocidos en España, si bien no ha sido por ello por lo que ha destacado en la pequeña pantalla, ni tampoco a lo que debería gran parte de su riqueza. La andadura televisiva de Álvaro Muñoz Escassi comenzó en 2009 como concursante de Supervivientes: Perdidos en Honduras, donde labró su fama de eterno conquistador. El mismo año, curiosamente, que el ex de María José Suárez hizo su primera incursión en el mundo de los negocios con Solalala S.L, una empresa de la que Escassi es administrador único, y que se dedica a «la representación, contratación, labores de manager y promoción de artistas ya sean individuales o en grupo», entre otros.

Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras este reality llegaron I Love Escassi, presentado por Jesús Vázquez, Acorralados, ¡Mira quién salta!, donde el natural de Sevilla obtuvo el segundo puesto, o MasterChef Celebrity, además de inumerables entrevistas en distintos programas, igualmente rentables. En el espacio de cocina, Álvaro Muñoz Escassi coincidió con Blanca Romero, César y Jorge Cadaval, Palito Dominguín, Jesulín de Ubrique, Eduardo Casanova o Miguel Diosdado; y ganó un total de 180.000 euros, según datos del Portal de Transparencia de RTVE. Una cantidad que no sería nada comparable al total de ingresos del protagonista. Y es que en el mismo periodo, Álvaro Muñoz Escassi ha fundado otras empresas con las que engrosar su cuenta bancaria.

En 2011, Álvaro dio de alta Los rifles inversiones SL, en la que de nuevo ocupa el cargo de administrador único y cuyo objeto social es el de «la explotación de salones de peluquería, belleza, masaje, manicura, pedicura, depilación y trabajos afines». Dos años más tarde, en 2013, el jinete se puso al frente de El coso de las brasas SL y Alra 2013 SL, ambas bajo el mismo epígrafe de actividad: «la gestión, administración y explotación, en cualquier forma, de industrias dedicadas a la actividad de bares, cafeterías, pubs, tabernas, cervecerías, bodegas, mesones, discotecas, pizzerías, bocadillerías, restaurantes, salas de fiesta, salones de banquetes y acontecimientos de cualquier índole».

Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Y aún hay más. En 2017, Álvaro Muñoz Escassi creó Horse Ready SL, dedicada a «la enseñanza, instrucción, domesticación, doma y adiestramiento de caballos. Así como a la representación, contratación, labores de mánager y promoción de artistas, ya sean individuales o en grupo. Y a actividades inmobiliarias; edificación y promoción de edificios».

El poder adquisitivo de las parejas de Escassi

Todo lo anterior pertenece al trabajo individual de Álvaro Muñoz Escassi, pero lo cierto es que en el entramado económico del conquistador tendrían también mucho que ver, valga la redundancia, sus conquistas. A excepción de la madre de la mayor de sus dos hijos y de otras novias anónimas, las mujeres con las que se ha relacionado sentimentalmente a Álvaro han sido de un gran poder adquisitivo. Ejemplo de ello son Vicky Martín Berrocal, una de las primeras celebridades con las que Escassi mantuvo un idilio; Lara Dibildos, madre del segundo hijo del sevillano, la modelo Mireia Canalda, Jessica Bueno, Sonia Ferrer y, por supuesto, María José Suárez.

Álvaro Muñoz Escassi y Jessica Bueno, en Marbella. (Foto: Gtres)

Con la ex de Kiko Rivera, el ex Supervivientes, cabe destacar, mantuvo algo muy pasajero, mientras que con la actriz y presentadora española, a quien conoció durante su participación en el programa ¡Mira quién salta!, en Telecinco, estuvo diez meses. Álvaro y Sonia pusieron punto y final a su noviazgo en enero de 2014, después de una crisis que no lograron superar y en la que pesó la aparente incompatibilidad de caracteres, según confirmó el círculo más íntimo de Álvaro.

El transfondo económico del único divorcio de Muñoz Escassi

De entre las anteriores, sea como fuere, hay una mujer cuyo transfondo económico sería aún más notable. Sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de la única pareja sentimental con la que Álvaro Muñoz Escassi ha llegado a pasar por el altar. Hablamos de la millonaria Raquel Bernal.

Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal, durante la Semana Santa de Málaga. (Foto: Gtres)

Fue en 2016 cuando la venezolana llegó a la vida de Escassi. El televisivo y Raquel se casaron el 28 de diciembre de ese año en una ceremonia civil en la mansión que la empresaria posee en Punta Cana. No obstante, lo suyo no llegó a buen puerto y la pareja se divorció apenas medio año después de pronunciar el Sí, quiero. Con el fin de su matrimonio, el jinete dejó atrás un nivel de vida que jamás habría imaginado, si bien sí intentó negociar a la firma del divorcio, según trascendió entonces, pese a haber signado un contrato prenupcial, con sus capitulaciones correspondientes. tarjeta Visa Centurión, vuelos en clase business, chófer y hasta un Lamborghini.