La guerra que Álvaro Muñoz Escassi ha tenido que olvidar para trabajar junto a Lydia Lozano

La amistad de Álvaro Muñoz Escassi y Lydia Lozano ha estado cargada de polémica. Los televisivos estrecharon lazos gracias a ¡Mira quién salta!, un concurso de Telecinco donde el jinete conoció a Sonia Ferrer. Lydia en aquel momento era colaboradora de Sálvame y fue testigo del romance, pero guardó silencio para proteger a su compañero. El problema es que alguien filtró esta historia de amor y Álvaro no tardó en dudar de la periodista.

Kiko Matamoros confirmó que el actual novio de María José Suárez nunca terminó de confiar en Lydia Lozano, a pesar de que intentase guardar las apariencias. Fue en ese momento cuando la tertuliana dio un paso adelante y aseguró que tenía un material comprometido de Muñoz Escassi que nunca había sacado la luz. «Tengo fotos Escassi que están en mi móvil y eso lo tenía que haber valorado, porque como periodista me podía haber hecho hasta un Deluxe», declaró muy enfadada en Sálvame.

Lydia Lozano en la presentación de ‘Baila como puedas’ / GTRES

La atención aumentó hasta tal punto que Álvaro Muñoz Escassi demandó a su supuesta amiga. Con el paso de los años este conflicto ha caído en el olvido, pero en LOOK lo recordamos porque en las próximas semanas el deportista y Lydia Lozano trabarán juntos en TVE. Los dos son concursantes de Baila como puedas, el nuevo formato de la cadena pública presentado por Anne Igartiburu.

Una demanda de 15.000 euros

Lydia Lozano coincidió con Álvaro Muñoz Escassi hace unos días en la discoteca Fortuny de Madrid. Posaron juntos para la prensa y mostraron su mejor sonrisa, así que todo hace pensar que han enterrado el hacha de guerra. Pero en el pasado tuvieron numerosos problemas que terminaron en los tribunales.

Lydia Lozano con Álvaro Muñoz Escassi / GTRES

«Me pide 15.000 euros», dijo Lozano visiblemente molesta en 2013. La antigua colaboradora de Sálvame acusó a Álvaro de haber pactado con un reportero. «Me ha demandado por lo que conté aquí del fotógrafo», desveló dejando a sus compañeros realmente sorprendidos.

La polémica no se hizo esperar porque Lydia iba a coincidir con Álvaro en la boda de Beatriz Trapote. Los tres se hicieron muy amigos durante ¡Mira quién salta!, así que la mujer de Víctor Janeiro les invito a su enlace matrimonial. «Si él viene a saludarme, ahora soy yo la que no le saludo, porque me ha demandado», declaró Lydia antes de encontrarse con él.

El jinete acusó a la periodista de haber dañado su intimidad, argumento que esta última tiró por tierra utilizando una simple frase. «Una de las cosas curiosas es que dice que él tiene que proteger su intimidad, un señor que has salido medio en bolas en Interviú», comentó muy enfadada. Álvaro se desnudó para la citada revista en 2013 y fue uno de los números más vendidos de la temporada.

Lydia Lozano se vengó de Álvaro Muñoz Escassi

Lydia Lozano en su cumpleaños / GTRES

Lydia ha estado trabajando catorce años en un programa de máxima audiencia y sabe cómo controlar el juego televisivo. Así que hizo unas declaraciones que no sentaron bien a Álvaro Muñoz Escassi. De una forma muy discreta insinuó que el jinete le había sido desleal a Carmen Matutes, quien por entonces era su novia oficial. «Le gustan mucho los baños», aseguró la periodista en pleno directo de Sálvame.

Todos estos conflictos han pasado a formar parte del olvido. Álvaro y Lydia son dos de las grandes estrellas de Baila como puedas, así que no les interesa tener problemas justo en este momento. Van a trabajar juntos durante unos meses en TVE y el público está completamente dividido. Es el primer proyecto importante de Lozano después de la cancelación de Sálvame. Hace unos meses fichó como colaboradora de Mañaneros, pero los espectadores están deseando verla en acción e interpretando su mítico «chuminero».