Fue hace escasos días cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, tras varias semanas de rumores de crisis entre ambos. No obstante, aún hoy se siguen sucediendo reacciones a la separación. Sobre todo, tras el incipiente acercamiento del ex jinete olímpico con la actriz Hiba Abouk tras coincidir los dos en la celebración de la comunión de la nieta del empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, este pasado fin de semana.

La última en pronunciarse acerca de la ruptura entre Escassi y María José ha sido, sea como fuere, Lara Dibildos, quien fuera pareja sentimental del ex concursante de MasterChef Celebrity y madre del menor de sus hijos. La actriz y presentadora de televisión española ha sido captada por las cámaras de Gtres dando un paseo por el corazón de Madrid y, preguntada expresamente por la noticia, Lara se ha mostrado de lo más tajante. «Es una decisión de ellos», ha comenzado diciendo. «Yo les deseo lo mejor, siempre les vi fenomenal y me alegré un montón. A mí María José Suárez me cae bien pero es una decisión de pareja», ha añadido.

Lara Dibildos, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Lara Dibildos se ha mostrado tranquila y ha deseado sus mejores deseos a la pareja en sus respectivos próximos pasos a nivel sentimental. Aunque eso sí, no ha querido ahondar en los motivos que habrían llevado a Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez a separar sus caminos, ni a cómo habría afectado la separación de los dos a su hijo en común con el televisivo, así como a Anna Barrachina, la hija que Álvaro Muñoz Escassi tuvo fruto de su relación con una mujer anónima. «Muy bien, hablo con ella muy bien y lo lleva muy bien pero yo de esto con ella no hablo, Anna lo hablará con su padre».

Del mismo modo, Lara Dibildos no ha querido responder a ninguna pregunta sobre las informaciones que ha generado el acercamiento de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk justo el día en que ha visto la luz la primera imágen de los dos juntos posando junto al cantante Pitingo. «Te puedo asegurar que no tengo ni la menor idea, de verdad», se ha limitado a decir sobre este asunto.

El ex jinete y la actriz coincidieron en el evento antes citado y despertaron todo tipo de especulaciones tras seguirse en redes sociales e intercambiar después varios likes y comentarios, si bien la periodista Letizia Requejo, que se ha puesto en contacto con Álvaro Muñoz Escassi, ha pronunciado unas palabras dichas por el propio protagonista en las que aclara su relación actual con la intérprete de El príncipe. «Hiba es amiga mía. Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie», dijo.

Fue durante el verano de 2021 cuando se descubrió el romance de Álvaro Muñoz Escassi con María José Suárez. La pareja se conoció mucho antes de que entre ellos surgiera la chispa. En concreto, durante la década de los años noventa, cuando ella acababa de ser coronada Miss España.