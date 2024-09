Lejos de mantenerse en un discreto segundo plano en cuanto a la política se refiere, Taylor Swift ha dado un paso al frente. Y lo ha hecho dando su opinión tras el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Y es que ya es oficial, porque la cantante ha mostrado todo su apoyo al Partido Demócrata para las elecciones del próximo 5 de noviembre.

La intérprete de Cruel Summer ha compartido un post en su perfil de Instagram, donde reúne más de 280 mil seguidores, en el que se ha sincerado como nunca.

Taylor Swift apoya a Kamala Harris

«Como muchos de ustedes he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más te importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país», ha comenzado diciendo.

Taylor Swift, durante su última gira. (Foto: Gtres)

Taylor Swift, que es considerada como la quinta mujer más influyente según Forbes, no ha querido dejar pasar la ocasión para hablar de un episodio que la colocó en el ojo del huracán. «Recientemente, me di cuenta de que la IA (inteligencia artificial) había creado una imagen de mí apoyando falsamente la carrera presidencial de Donald Trump y fue publicada en su sitio web. Realmente evocó mis miedos alrededor de la IA, y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad», ha recalcado.

Kamala Harris durante un discurso. (Foto: Gtres)

«Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voy a votar por @kamalaharris porque ella lucha por los derechos y causas que creo que necesita un guerrero para defenderlos. Creo que ella es una líder firme y talentosa y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos. Estaba tan alentado e impresionado por su selección de compañero de fórmula @timwalz, que ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, FIV y el derecho de una mujer a su propio cuerpo durante décadas», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

En su escrito, la artista ha confesado que ha hecho su propia investigación sobre este asunto político y de ahí ha tomado una firme decisión. «Tu investigación es toda tuya para hacer, y la elección es tuya. También quiero decir, especialmente a los votantes por primera vez: ¡Recuerden que para votar, tienen que estar registrados! También encuentro que es mucho más fácil votar temprano. Voy a enlazar dónde registrarse y encontrar fechas de votación anticipada e información en mi historia», ha comunicado Swift en su escrito. «Con amor y esperanza», ha sentenciado.

Taylor Swift actuando en París (Francia). (Foto: Gtres)

De esta manera, Taylor Swift ha revelado su voto a menos de dos meses de las elecciones de Estados Unidos.