Las imágenes de Melania Trump que demuestran cómo es su relación con Donald Trump

El pasado fin de semana tuvo lugar un acontecimiento que ha dado la vuelta al mundo. Donald Trump estaba presidiendo uno de sus actos de su campaña cuando recibió un disparo. El FBI ha identificado al tirador como Thomas Matthew Crooks, un hombre de 20 años que no tiene antecedentes penales. Todo se desarrolló en Pensilvania, lejos de Melania Trump, pero ¿dónde estaba la mujer del ex presidente? Esta pregunta ha dado lugar a muchos debates.

Una de las teorías que circuló por la prensa americana hacía referencia a la salud del matrimonio formado por Trumo y Melania. Sin embargo, LOOK adelantó que la ex primera dama tenía un acto esta semana para apoyar la campaña de su marido y así ha sido. Este diario tiene unas imágenes que demuestran que entre el político y su mujer hay buena conexión, tanto es así que ella se ha subido al escenario y le ha dado un cariñoso beso.

Donald y Melania Trump, en su última aparición. (Foto: Gtres)

Donald Trump ha aparecido con la oreja vendada en la convención republicana en Milwaukee, donde fue nombrado como candidato del partido para la presidencia. Las heridas que le ha provocado el atentado han ocupado muchos titulares, pero también ha llamado la atención el comportamiento de Melania.

Hay que recordar un detalle importante: la mujer del estadounidense cambió su hoja de ruta cuando abandonó la Casa Blanca. Después de estar varios años al frente de muchos actos, pensó que lo mejor para ella era retirarse del foco. Por eso es tan significativo que haya acompañado a su marido en Milwaukee.

Un beso, un abrazo y una sonrisa

Melania Trump no ha sido la única en apoyar a Donald durante su última aparición pública, también estaban los hijos y nietos del ex presidente. No es habitual, pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos días han hecho una excepción. Tampoco es común que el matrimonio se muestre tan cercano delante de las cámaras, pero las circunstancias que están atravesando son especiales.

Melania, vestida con traje de chaqueta muy elegante de color rojo, ha subido al escenario junto a su familia, a pesar de que no era su intención inicial. Antes del atentado, un diario estadounidense aseguró que la mujer del candidato a la presidencia iba a adoptar una postura totalmente discreta durante la campaña, pero los planes han cambiado.

Donald y Melania Trump, en su última aparición. (Foto: Gtres)

La que fue primera dama de Estados Unidos ha abrazado a su marido, le ha besado en la mejilla y ha estado a su lado en todo momento. Su sonrisa no ha desaparecido en ningún momento y se ha mostrado cómplice con el resto de la familia. Donald Trump Jr. con su pareja Kimberly Guilfoyle, Eric con su mujer Lara e Ivanka con su marido Jared Kushner han sido testigos de todo esto.

Melania Trump recupera su protagonismo

Donald y Melania Trump, en su última aparición. (Foto: Gtres)

Mientras sonaba la Novena Sinfonía de Beethoven, Melania Trump se subió al escenario de la Convención Republicana entre aplausos y felicitaciones. Era la primera vez que se exponía desde el atentado que sufrió su marido y se ha convertido en una de las grandes protagonistas.

Trump, que está poniendo todo su empeño en volver a ocupar la Casa Blanca, dio un discurso cargado de significado y dedicó una parte de agradecer el apoyo de su mujer. «Me siento profundamente honrado de estar acompañado por mi maravillosa esposa, Melania».