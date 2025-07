Primer tráiler de ‘Caza de brujas’: Julia Roberts protagoniza un thriller académico sobre el abuso sexual

Tras brillar con Rivales y dejar tibio al público con Queer, el cineasta Luca Guadagnino vuelve a ponernos en medio de un trío de personajes en clave de thriller. Eso sí, alejando en esta ocasión lo romántico y la seducción de la ecuación, Caza de brujas se nos presente como un thriller en el que una profesora universitaria (Julia Roberts) debe decidir a quién creer en un caso de agresión sexual: si a su alumna aventajada (Ayo Edebiri) o a su colega profesor (Andrew Garfield). Al menos eso es lo que resume el primer tráiler publicado por Amazon MGM Studios. Aunque para resolver dicha incógnita deberemos esperar hasta después de verano, cuando el título llegue a los cines el próximo 10 de octubre del presente año.

Dentro del suspense planteado por la premisa entran variables diversas, como la insinuación de una obsesión lésbica por parte del personaje de Edebiri hacia el de Roberts y en medio, la revelación de un secreto traumático del pasado por parte de esta. Todo ello enmarcado además en un debate sobre el privilegio de la educación y de una brecha generacional que sacará los peores prejuicios a relucir por ambas partes. Pues como bien revela la profesora protagonista a la joven al final del material promocional, no todo está pensado para «hacerte sentir cómodo». El proyecto describe cómo el personaje de Roberts «se encontrará en una encrucijada personal y profesional (…) mientras un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz». El resto del elenco secundario incluye al siempre genial Michael Stuhlbarg, con quien Guadagnino ya ha trabajado anteriormente en Call Me by Your Name y Hasta los huesos y a Chloë Sevigny, quien apareció también en esta última, en la irrepetible serie We Are Who We Are y que repetirá con el realizador italiano formando parte del casting de su siguiente trabajo como productor, Atropia.

Por último, Thaddea Graham, Bella Glanville, Will Price, Lio Mehiel, Summer Knox y Christine Dye completan algunos de los nombres que cierran este casting bajo una composición musical donde Guadagnino vuelve a servirse del talento de los ganadores del Oscar, Trent Reznor y Atticus Ross.

Tráiler de ‘Caza de brujas’

Caza de brujas es el primer guion de la debutante Nora Garrett. Una historia original que a diferencia de la mayoría de sus últimos trabajos del director, no parte de la adaptación de una novela. A pesar de mantener un ritmo voraz, este thriller repleto de misterios y de erótica del poder será el único largometraje de Guadagnino en 2025. No obstante, el próximo 2026 estrenará hasta tres nuevas cintas: Separate Rooms, Artificial y el remake de American Psycho.

Not everything is supposed to make you comfortable. Watch the trailer for #AfterTheHuntMovie, directed by Luca Guadagnino, starring Julia Roberts, Ayo Edebiri, and Andrew Garfield. See the movie only in theaters this October. pic.twitter.com/ae9rvcS5l6 — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) July 16, 2025

A finales del 2024, Guadagnino aseguró en una entrevista para el podcast WTF de Marc Maron que Caza de brujas era una de sus películas «raras» en su filmografía, pues no trataba ni de «sexualidad» ni de «amor»:

«Es una película muy oportuna para donde estamos ahora, en términos de la sociedad y la división en la sociedad y las posiciones extremas que podemos tener con respecto a una opinión de alguna manera. Se trata de lo que sucede en el entorno académico entre las personas jóvenes mayores y la idea del consentimiento. Puedo decir que es muy cargada. Puedo decir que la película es muy provocadora, pero no de una manera estúpida, pero diría que de una manera muy articulada».

El renacer de Julia Roberts

Después de varios años de inactividad, la ganadora del Oscar por Erin Brockovich ha vuelto a la primera línea de Hollywood, gracias en parte a su asociación con directores tan interesantes como Sam Esmail con quien estrenó en 2023, Dejar el mundo atrás. Roberts volverá a trabajar con el showrunner de Mr. Robot en Panic Carefully, pero Caza de brujas podría ser un salto interpretativo de nivel para la actriz, pues el propio Guadagnino ha asegurado que esta es «la mejor actuación» de la carrera de Roberts.

Caza de brujas está producida por el mismo Guadagnino, Brian Grazer, Jeb Brody y Allan Mandelbaum. Amazon MGM Studios la llevará a los cines con un estreno mundial y después, lo más probable es que termine en el catálogo de Prime Video. Su estreno en el mes octubre competirá directamente con apuestas comerciales como Tron: Ares y midiéndose a apuestas autorales esperadas de la talla de The Smashing Machine de A24 y Un simple accidente, el filme iraní de Jafar Panahi que ganó la Palma de Oro a la mejor película en el pasado Festival de cine de Cannes.