Este es el dineral que Zendaya se ha llevado por ‘Rivales’

La principal razón por la que las estrellas de Hollywood terminan creando sus propias productoras, no se explica únicamente en el deseo de mejorar su contratos económicos. Se trata además, de una decisión estratégica para optar fácilmente a papeles que de otra forma, tendrían mucho más complicado, a pesar de su renombre en el mercado. Brad Pitt con Plan B Entertainment, Margot Robbie y su LuckyChap Entertainment o Millie Bobby Brown y PCMA Productions son tan sólo, algunos ejemplos de una tendencia aprobada por las grandes compañías de la industria. Pero esto igualmente, permite que los artistas se embolsen un extra bastante generoso por su doble participación; la interpretativa y la ejecutiva. Dos roles de poder que explican a la perfección el dineral que Zendaya se ha llevado por Rivales.

Estrenada este fin de semana, Rivales tuvo varias complicaciones para su llegada a los cines debido a la huelga de actores de finales del 2023. Un drama romántico que tenía que haber aterrizado en las salas en realidad, en septiembre del pasado año. No obstante, como la huelga del SAG-AFTRA impedía la promoción de los intérpretes bajo cualquier concepto, el equipo de MGM y Amazon Studios decidieron cancelar su preestreno en el Festival de Cine de Venecia y, aprovechar a sus estrellas para una futura premier. Dicho y hecho, Rivales ha tenido a Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor desfilando y contestando a las preguntas de los medios en las principales capitales europeas. Sea como fuere, el reclamo de los tres jóvenes actores debe reflejarse ahora en la taquilla, teniendo a un duro rival en frente, como es El especialista de Ryan Gosling y Emily Blunt. Aunque quizás otra de las principales barreras es la proporción de presupuesto de la cinta que se ha llevado la protagonista de Euphoria.

¿Cuánto ha ganado Zendaya con ‘Rivales’?

Rivales es la película más cara de la carrera del director Luca Guadagnino. El cineasta italiano saltó a la fama internacional gracias a Call me by your name y desde entonces su filmografía, se ha centrado en presentar el amor juvenil a través de caras conocidas como Timothée Chalamet o el propio O’Connor, quien volverá a ponerse a sus órdenes en 2025 con Separate Rooms. Sin los gastos de promoción, este trío tenístico le ha costado a a Amazon 55 millones de dólares, de los cuales según Variety, 10 irán a parar a la cuenta corriente de Zendaya.

Una proporción astronómica que supera incluso a los 8 millones que Chalamet se embolsó de Warner por Wonka. Y es que hasta ahora, independientemente de haber sido un icono de la pequeña pantalla, los roles de californiana siempre habían sido secundarios en las salas. Desde El gran Showman a la franquicia Spider-Man de Tom Holland, pasando por la primera parte de Dune. Eso sí, la secuela de Villeneuve y el regreso a Arrakis le ha dado un protagonismo comparable al de Chalamet y ahora la prensa, ya sitúa a Rivales como uno de esos proyectos que posiblemente, tengan algo que decir en la próxima edición de los Oscar.

El riesgo económico para la taquilla

La exhibición en los cines pasa por uno de sus perores momentos, por más que Barbie y Oppenheimer hayan levantado ciertas esperanzas en el mercado. Nunca antes había costado tanto que los proyectos consiguiesen firmar grandes taquillas y hoy, una de las palabras más repetidas con los resultados financieros es la de «fracaso». Da igual quién esté al frente, ninguna figura de la meca del cine se libra de la exposición a las pérdidas económicas millonarias de los estudios. Por eso, detrás de Rivales existe un riesgo evidente, pues para comenzar a obtener beneficios tendrá que cosechar 100 millones de dólares en todo el mundo. Para ello, Guadagnino tiene que conseguir doblar su mayor éxito. Call me by your name cosechó 43 millones, pero por aquel entonces Chalamet no era tan conocido como en la actualidad.

A su favor, el guion que firma Justin Kuritzkes cuenta con la figura de Zendaya y con toda una serie de críticas favorables que la impulsan a ser uno de los fenómenos del año. Entre tantas franquicias, precuelas y remakes, el público ha demostrado en los últimos tiempos querer alejarse del cine de superhéroes y apostar por historias frescas y originales. El futuro de la actriz es igualmente difuso como el futuro rédito comercial del proyecto. Está claro que participará en Dune: parte 3, planteada para 2026. En cambio, su regreso al papel de Rue en la tercera temporada de Euphoria es más que cuestionable.

Rivales está actualmente disponible en cines.