Estos son los 5 actores que más dinero han ganado en Hollywood en 2023

Con la sombra de la huelga con la que el SAG-AFTRA (el sindicato de actores) presionó a los productores a finales del año pasado, la revista Forbes ha vuelto a poner de manifiesto que el dinero, no es precisamente lo que les hace falta a las grandes estrellas de Hollywood. Eso sí, el grueso general de los interpretes debía crecer con la aparición del streaming y sobre todo, controlar los derechos de imagen de los intérpretes en el terreno de la inteligencia artificial. La recaudación en salas es esperanzadora con proyectos originales de la talla de Barbie y Oppenheimer, aunque en general la cartelera internacional, nos ha traído más desgracias que alegrías, sobre todo teniendo en cuenta que el cine de superhéroes no pasa por su mejor momento. No obstante y como demuestra la publicación de la célebre revista norteamericana, las ganancias de los intérpretes no han decaído lo más mínimo. Estos son los 5 actores que más dinero han ganado en 2023 (el quinto os va a sorprender):

1- Adam Sandler (73 millones de dólares)

Lo que hace algunos años podría resultar sorprendente, hoy ya se ha vuelto algo completamente natural. Adam Sandler lleva varias temporadas cinéfilas siendo el actor que más gana de la industria. En su momento esto se justificaba por sus números en la taquilla, ya que otros intérpretes cómicos como él, de la talla por ejemplo de Jim Carrey, conseguían llenar las salas de espectadores. Hoy, Sandler es uno de los actores que más dinero han ganado gracias al contrato de su productora Happy Madison Productions con Netflix. La compañía firmó hace años un acuerdo millonario con el servicio de streaming, con el que el actor produce y protagoniza varios largometrajes al año en exclusiva para el catalogo de “la gran N roja”.

Desde The Ridiculous 6, el neoyorquino lleva firmando largometrajes que habitualmente, le han funcionado muy bien en números a la empresa fundada por Red Hastings y Marc Randolph. The Do-Over, La peor semana, El padre del año, Criminales en el mar, El Halloween de Hubie, Garra, Jugar en casa, Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá, Unos suegros de armas tomar, Criminales a la vista o la cinta de animación Leo, son algunos de los ejemplos en los que por simple cantidad, Sandler está siempre en las primeras posiciones de esta lista durante años.

2- Margot Robbie (59 millones de dólares)

2023 no ha sido el año más prolífico para Margot Robbie, en lo que a participar en diferentes proyectos se refiere. Pero claro, cuando eres protagonista y productora ejecutiva de la cinta más taquillera del año, los números de la cuenta corriente deben sonreírte por puro castigo. Barbie recaudó alrededor de 1.400 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose de facto, en el largometraje número 14 en la lista de películas con más recaudación de la historia del séptimo arte.

La australiana no esta exenta de fracasos comerciales, pero gracias a LuckyChap Entertainment, Robbie se ha posicionado como una potencia para impulsar proyectos en la meca del cine, pudiendo escoger los mejores guiones y sobre todo, todos aquellos personajes que puedan permitirle optar a ese tan ansiado Oscar a mejor actriz que ya se le ha escapado en dos ocasiones.

3- Tom Cruise (45 millones de dólares)

Su última misión imposible no le ha salido tan bien como esperaba, sino seguramente Cruise habría superado con creces a Margot Robbie de la lista. El eterno héroe de acción lleva años produciendo sus grandes blockbusters de acción y, teniendo en cuenta que en 2022 devolvió la esperanza de la exhibición en salas con Top Gun: Maverick, no nos extraña que siga ocupando un lugar en el podio de los actores que más dinero han ganado en el pasado 2023. Por delante, todavía tiene el estreno de lo que a todas luces, parece la última aventura de Ethan Hunt. Una idea respaldada por los rumores que apuntan a que podría recuperar su apetencia por los papeles dramáticos, ligados al cine de autor.

Esto no quiere decir ni mucho menos, que el actor de Rain man o El último samurai vaya a abandonar los proyectos taquilleros, como bien demuestra su reciente acuerdo con Warner Bros. Discovery.

4- Ryan Gosling (43 millones de dólares)

Del mismo modo que sucede con Robbie, su compañero de reparto en Barbie es uno de los rostros más cotizados de Hollywood, además de ser un imán para la taquilla. Ryan Gosling es de los pocos actores modernos que aseguran cierta compensación en la asistencia a las salas y eso, supone un buen rédito económico para el canadiense, quien también se ha lucrado de proyectos del streaming como El agente invisible, estrenado por Netflix en 2022.

Este 2024 estrenará El especialista, un blockbuster de acción que promete romper récords de recaudación, augurándole mantenerse en esta prestigiosa lista. Llegará a los cines el próximo 26 de abril.

5- Matt Damon (43 millones de dólares)

Puede que no lo parezca porque su presencia en la pantalla grande no es ya tan apabullante como en otros años, pero Matt Damon ha protagonizado dos de los estrenos más exitosos del 2023. Por un lado, protagonizó Air para Ben Affleck. Por otro, firmó un gran papel secundario en la Oppenheimer de Christopher Nolan. Su gran sinergia con el público lo convierten en uno de los actores más queridos. Hace poco más de un año, creo junto a su amigo Ben Affleck, la productora Artist Equity, Una compañía que busca encontrar una compensación económica justa para los creadores en el cambiante mundo de las plataformas de streaming.