George Clooney y Adam Sandler protagonizarán la nueva película de Noah Baumbach para Netflix

George Clooney y Adam Sandler continuarán su idilio con Netflix, pero esta vez no lo harán por separado. Juntos, protagonizarán un nuevo largometraje a las órdenes de Noah Baumbach, quien dirigirá el filme y coescribirá el guion junto a Emily Mortimer.

La mayoría de los detalles de este proyecto permanecen en secreto, pero lo que sí sabemos es que tratará sobre una “divertida y emotiva” historia sobre la mayoría de edad. La exproductora de Marvel, Amy Pascal y David Heyman producirán esta película que por sus implicados, representará una de las propuestas más ambiciosas de la compañía del próximo 2024.

Un trío de lujo para Netflix

Sí tuviésemos que mencionar rostros históricos relacionados con la compañía de streaming, sin duda, Adam Sandler sería uno de los primeros que nos vendrían a la mente. Y es que su productora, Happy Madison Productions, tiene un acuerdo de larga duración con la empresa fundada por Red Hastings y Marc Randolph. De esta forma ha protagonizado largometrajes de todo tipo para Netflix, desde comedias disparatadas como Criminales a la vista, pasando por dramas deportivos a la altura de Garra o títulos de culto que deberían haberle aportado más reconocimiento profesional, como Diamantes en Bruto. Recientemente, se ha atrevido hasta con el campo de la animación, dando vida con su voz al protagonista de Leo.

George Clooney no ha tenido tanta relación con la empresa californiana como su compañero de reparto más allá de haber dirigido la película Cielo de medianoche. Sin embargo, sí que ha desarrollado varios trabajos en otras plataformas. En Amazon Prime Video por ejemplo, dirigió El bar de las grandes esperanzas y este diciembre, estrenará The Boys in the Boat, la cual está producida y será distribuida por la Metro Goldwyn-Mayer (MGM), propiedad de Amazon.

Por último, el director Baumbach ha tenido un gran éxito este 2023 con el estreno de Barbie, siendo esta una cinta de la que coescribió el guion junto a su mujer, la cineasta Greta Gerwig. Para Netflix ha dirigido tres proyectos: The Meyerowitz Stories, Historias de un matrimonio y Ruido de fondo.