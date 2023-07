Las películas favoritas de Margot Robbie: ¿Qué largometrajes apasionan a la actriz de ‘Barbie’?

Desde que sorprendiese a medio mundo con su aparición en El lobo de Wall Street, Margot Robbie se convirtió automáticamente en una estrella. Hasta el punto en el que hoy, es quizás la actriz más reconocida de la industria. Puesto apócrifo que en otro tiempo, ocuparon figuras como Angelina Jolie o Meryl Streep. Una condición que no tiene pinta de cambiar a medio plazo, ya que la australiana está inmersa en proyectos tan llamativos como la precuela de Ocean’s eleven o el reboot de Piratas del caribe. Esta semana ha estrenado la esperada Barbie…pero ¿Cuáles son los gustos cinéfilos de esta actriz nominada al Oscar?

‘Las locas, locas aventuras de Robin Hood’

Esta parodia es una de las películas favoritas de la infancia de Margot Robbie. Con lo que un poco, ya sabemos de dónde le viene ese afán por el género cómico. Aunque como ella misma aseguró en los BAFTA, igual no era una cinta adecuada para que la viese tan pequeña: “Después de reflexionar, estaba llena de insinuaciones y probablemente era bastante inapropiado que una niña de cinco años la citase”.

‘Amor a quemarropa’

A pesar de haber trabajado ya hasta en tres ocasiones con él (La gran apuesta, Érase una vez en Hollywood y Babylon), Robbie es una fan declarada de Brad Pitt. El actor no tiene un personaje relevante en el filme de Tony Scott, sí que resulta curioso verlo en uno de sus primeros y atípicos papeles. A la actriz le gusta tanto este filme, que la banda sonora original de la historia se escuchó cuando caminó hacia el altar de su boda.

‘Pulp Fiction’

Cualquiera diría que Robbie ha ido cumpliendo sus sueños de la infancia uno a uno. No sabemos qué pensaría aquella joven que admiraba la cinta de culto de Tarantino si supiese que años después, trabajaría a sus órdenes en Érase una vez en Hollywood. La intérprete es fan de toda la filmografía del cineasta por lo que no descartamos que pueda terminar formando parte de casting de su última película como realizador, The Movie Critic.

‘El quinto elemento’

Por el momento, la ciencia ficción es el único género en el que todavía no hemos visto a la actriz de Yo, Tonya. Sin embargo, reconoce que en su juventud estaba obsesionada con El quinto elemento y particularmente, con el personaje de Leeloo, interpretado por Milla Jovovoich.