Las dos películas recientes que jamás pensarías que le han gustado a Quentin Tarantino

Uno podría pensar que un director como Quentin Tarantino ama a cineastas coetáneos de estilo cercano como Martin Scorsese o Paul Thomas Anderson y, estaría en lo cierto. Sin embargo, los gustos del realizador de Reservoir Dogs van mucho más allá de las particularidades de su cine. Tanto es así que en una reciente entrevista en el podcast de ReelBlend, ha alabado dos títulos que jamás pensaríamos que fuese a elogiar: Hablamos de Top Gun: Maverick y el West Side Story de Steven Spielberg.

Tarantino comentó que rara vez habla de estrenos contemporáneos de sus compañeros de profesión porque se ve obligado a «sólo decir cosas buenas» o parecer que crítica a alguien, siendo esta una sensación que no quiere vivir en sus carnes. No obstante en esta ocasión y dentro de la confianza que le ofrecía el presentador del programa, Roger Avery (coguionista de Pulp Fiction) quiso hablar del que se ha convertido en el éxito taquillero del año, con el permiso de Spider-Man: No way home:

“Me encanta Top Gun: Maverick. Pensé que era fantástica. Lo vi en los cines. Eso y West Side Story de Spielberg. Ambos proporcionaron un verdadero espectáculo cinematográfico, del tipo que casi pensé que no iba a ver más. Fue fantástico”.

Pero Tarantino reparo sobre todo, en la secuela dirigida por Joseph Kosinski. La primera parte fue dirigida por Tony Scott en 1986. Scott fue el responsable de dirigir además uno de los primeros guiones de Quentin, Amor a quemarropa. El que fuese hermano del director Ridley Scott, se suicidó en 2012 y aunque el de Tennessee no casó nunca con la versión que hizo de su material, quiso recordar el reflejo del cineasta en la particular secuela tardía que es Maverick.

“Había este aspecto encantador, encantador porque amo tanto el cine de Tony Scott, y amo tanto a Tony que eso es lo más cerca que estaremos de ver una película más de Tony Scott. El respeto y el amor de Tony estaban en cada cuadro. Estuvo en casi todas las decisiones. Fue conscientemente justo ahí, pero de esta manera realmente genial que fue realmente respetuosa”.

En la actualidad, Quentin Tarantino está ocupado promocionando el que será su segundo libro sobre cine, pero todo el mundo está pendiente de la que podría ser su próxima y última película.