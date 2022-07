A Quentin Tarantino le hubiese encantado dirigir ‘Battle Royale’ antes de que estrenase ‘Los juego del hambre’

Quentin Tarantino está siendo el centro de las especulaciones durante los próximos meses, ya que, entre otras cosas, el cineasta tendrá que decidir cuál será la última película que dirigirá en su carrera. Star Trek, una hipotética Kill Bill vol. 3 o el cross-over entre El zorro y Django han ocupado cientos de artículos, pero la realidad es que el de Tennessee anda ocupado con su faceta de escritor. El año pasado publico la novela sobre su último proyecto, Érase una vez en Hollywood y ahora, parece inmerso escribiendo Cinema Speculation, una serie de ensayos que analizan el cine de la década de los 70. Un cambio de vida debido a su recién estrenada paternidad hace un año, condición que le permite tener mucho tiempo para entrevistas, como la que tuvo hace un par de días en el show de Jimmy Kimmel, donde reconoció que le habría encantado dirigir la película de acción japonesa Battle Royale, antes de que la franquicia de Los juegos del hambre se pusiese de moda.

“Soy un gran admirador de la película japonesa Battle Royale, en la que se basó Los juegos del hambre. Bueno, Los juegos del hambre terminaron por estafarlo. Habría sido increíble haber dirigido Battle Royale”, contaba Tarantino en la entrevista. La cinta japonesa fue dirigida por Kinji Fukasaku en 2001 estaba basada en la novela de Koshun Takami, siguiendo a un grupo de estudiantes de secundaria que se ven obligados a luchar hasta la muerte en un mundo distópico. Para el director, la franquicia escrita por Suzanne Collins se inspiró profundamente en la novela de Takami.

La admiración por la historia dirigida por Fukasaku llega a tal nivel que el cineasta fichó a Chiaki Kuriyama, actriz de Battle Royale, para interpretar a Gogo Yubari en Kill Bill: Volumen 1. La comparación de Quentin llega justo cuando más se habla de la franquicia dirigida por Francis Lawrence. Como toda saga que se precie y, sin la posibilidad de continuar hacia adelante, este 2023 se estrenará la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes.

De momento desconocemos cuáles serán los futuros planes fílmicos de Tarantino y ni siquiera, su actor fetiche Samuel L. Jackson parece saberlo: “No supe nada de él cuando hizo la película de Hollywood. Por lo general, me llama y me dice que está haciendo algo y me pregunta cómo me siento al respecto”, decía el intérprete a los Angeles Times hace algunos meses.