El director de ‘Top Gun: Maverick’ no quería ni a Meg Ryan ni a Kelly McGillis en la secuela

Top gun: Maverick es una de las cintas que prometen comportarse como un auténtico taquillazo en la cartelera de este verano 2022. Una secuela que como buen reboot, recupera la esencia de la historia original, poniendo una vez más el protagonismo de Tom Cruise y su personaje en el centro de este regreso de altos vuelos. Sin embargo, Maverick se olvida de forma consciente de cualquiera de las protagonistas femeninas de la cinta original de 1986. Una decisión que el director Joseph Kosinski ha querido justificar en una entrevista para el medio Insider:

“Esas no eran historias que estábamos lanzando. No quería que cada historia mirase siempre hacia atrás. Era importante presentar algunos personajes nuevos”, explicaba el cineasta. Por ello, Top gun: Maverick se centra en la figura del antiguo piloto como profesor y mentor de una nueva hornada de nuevos soldados del aire. En especial, la confrontación con su pasado, cuando el hijo de su mejor amigo Goose, interpretado por Milles Teller sea uno de esos alumnos que van directos a una misión altamente peligrosa.

Aunque este nuevo rostro de apodo Rooster es el principal tema emocional del largometraje, la historia debería involucrar a la madre del mismo (Meg Ryan), no obstante junto al interés amoroso de Maverick, Kelly McGillis tampoco aparecerá en la cinta. La actriz ya declaró en 2019 que no le llamaron para el papel debido a su apariencia: “Soy vieja y estoy gorda y me veo apropiada para mi edad. Y de eso no se trata toda la escena”. Por otro lado, en cambio Cruise sí que persigue a su ex pareja Penny Benjamin (Jennifer Connelly), conocida por ser “la hija del almirante” en la primera película. La preparación de los miembros del reparto fue noticia hace algunas semanas, debido a la dura preparación militar que han tenido que soportar para ser prácticamente pilotos reales.

Fuera del reparto, hace algunos días Lady Gaga sorprendió al mundo con la canción original para el film, una que de seguro estará en todas las quinielas para la siguiente edición de los premios Oscar. Después de múltiples retrasos, la mayoría de los mismos por la pandemia, Top Gun: Maverick llegará a las salas el próximo 27 de mayo, coincidiendo con dos importantes estrenos en el streamig; la última temporada de Stranger things en Netflix y la serie Obi Wan-Kenobi en Disney +.