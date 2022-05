A finales de la década de los 80, Top gun triunfó entre el público por varios motivos. El primero de ellos seguramente tenga que ver con la rebeldía y el derroche de Tom Cruise por molar constantemente. Tanto es así, que el modelo de gafas de sol Runway de Ray-Ban que lleva Maverick fue un auténtico éxito de ventas, al igual que las cazadoras de aviador. La cinta iba más allá de triunfar únicamente como una historia, sino que su marketing brillaba con luz propia. Fue tal la revolución en los jóvenes norteamericanos, que los meses posteriores al estreno las solicitudes a la armada de EE.UU. aumentaron en un 500%. Su secuela, Top Gun: Maverick quiere repetir parte de estas hazañas y por eso, Lady Gaga compondrá el tema principal intentando emular el éxito musical Take my breath away de la banda Berlín compuesta por el gran Giorgio Moroder.

Hold My Hand es el nombre de la canción que la actriz ha creado para el regreso de Tom Cruise al personaje de Maverick, un tema que pudo apreciarse en la CinemaCon de Las Vegas, el evento en el que la mayoría de productoras y distribuidoras han presentado las principales novedades de los títulos más potentes que llegarán a los cines en los próximos meses. Ahora, una vez finalizada la feria, se ha publicado de forma oficial el tema en las plataformas de la artista, además de compartir la portada del single y una instantánea con Cruise en su perfil de Instagram.

“Quería convertir la música en una canción en la que compartimos nuestra profunda necesidad de ser entendidos”, escribía Gaga en el post en el que mostraba la portada de la canción. Según revela la actriz y cantante, ha estado trabajando en el tema desde hace años, perfeccionándola, a la vez que mencionaba lo afortunada que se sentía por esta oportunidad: “Estoy muy agradecida con Tom, Hans y Joe por esta oportunidad, y ha sido una hermosa experiencia trabajar con ellos”.

¿Será el tema de Lady Gaga un éxito tan rompedor como Take my breath away? La artista ya obtuvo un Oscar por el tema Shallow de Ha nacido una estrella en 2019 y podría obtener una nueva nominación a raíz de este tema. Recordemos que la música de Moroder ya se llevó una estatuilla a Mejor canción original en 1987. Top Gun: Maverick llegará a los cines el 26 de este mes de mayo.