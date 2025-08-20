Esta serie de Prime Video ha conquistado a Arturo Pérez Reverte: sólo tiene 10 episodios

La serie británica Tierra de mafiosos (MobLand) se estrenó en marzo y se ha convertido en una de las favoritas de muchos de los usuarios de SkyShowtime en España. Entre ellos se encuentra el escritor Arturo Pérez-Reverte que en una de sus cuentas en las redes sociales ha elogiado esta serie que cuenta la historia de dos generaciones del clan de los Harrigan, una familia de mafiosos que no para de meterse en problemas. Esta serie creada Ronan Bennett tiene el sello de Guy Ritchie que es el productor ejecutivo, ha dirigido los dos primeros episodios y ha tenido un gran peso en asuntos claves como el guion y el reparto. Tierra de mafiosos es una buena opción para los seguidores de series como The Gentlemen, también de Guy Ritchie, y los que disfrutan de este tipo de ficciones protagonizadas por clanes de mafiosos.

El escritor español ha explicado que le ha gustado mucho la primera temporada de Tierra de mafiosos y ha añadido en cuanto a la interpretación de sus protagonistas: «Hardy, enorme como suele; Brosnan, atravesado y peligroso como nunca; Mirren, una asombrosa bruja mala». Además, ha lanzado la siguiente sentencia: «Diez episodios de aproximadamente 50 minutos que se me han hecho cortos». Todo un espaldarazo a esta serie de Guy Ritchie y a la increíble interpretación del actor Tom Hardy, que interpreta el papel del ‘fixer’, el hombre para todo que se encarga de lavar los trapos sucios de esta familia de mafiosos.

Hay que tener en cuenta que Guy Ritchie ya estuvo explorando el tema de la mafia en otras ficciones como Lock & Stock (1998), Snatch (2000) o RocknRoll (2008). Además, esta producción ha contado con el guion de Ronan Bennett (Enemigos públicos) y Jez Butterworth (Black Mass) y con un reparto de lujo en el que están actores tan conocidos como Pierce Brosnan, Helen Mirren y Paddy Considine.

¿De qué trata la serie Tierra de mafiosos?

Esta original serie cuenta la historia de la guerra entre dos familias de mafiosos de Londres, los Harrigan y los Stevenson, que están enfrentadas desde hace años y que están siempre luchando por el poder. En medio de las dos familias está Harry Da Souza, un hombre que intenta siempre mediar en estos conflictos y procura que nadie ponga en peligro su imperio.

Según la sinopsis de la serie: «El poder está en juego cuando los Harrigans y los Stevensons, dos familias del crimen londinense enfrentadas, chocan en una batalla a vida o muerte que amenaza con derribar imperios y arruinar vidas». Una guerra entre dos clanes rivales que luchan por sobrevivir en ese complejo y violento entorno.

Según los seguidores de Guy Richie esta serie no defrauda ya que tiene todo lo que se espera: Escenas muy violentas con un toque de su estilo de humor absurdo, numerosas muertes, personajes excéntricos y buenos e ingeniosos diálogos. Una de esas ficciones que no te puedes perder si eres un fan del director británico y que algunos consideran mucho mejor que la serie The Gentlemen, cuya primera temporada se puede ver en Netflix.

El reparto de esta serie de acción británica

Esta serie está protagonizada por los actores Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, que dan vida a los personajes del mediador, el patriarca y la matriarca del clan de los Harrigan, una de las dos familias mafiosas. Los papeles de sus hijos son interpretados por los actores Daniel Betts y Paddy Considine. Completan el reparto de esta serie los actores Joanne Froggatt, Lara Pulver, Toby Jones y el español Jordi Mollà, que es la cabeza de un cartel mexicano especializado en tráfico de fentanilo.

Aunque por ahora esta serie tiene solo una temporada, SkyShowtime ha confirmado que ha sido renovada para una segunda entrega, aunque todavía no se sabe cuándo se estrenará. Si os quedáis con más ganas de series de acción os recordamos que el creador de esta ficción, Ronan Bennett, está también detrás de Chacal, la nueva adaptación de la novela de Frederick Forsyth que han protagonizado Eddie Redmayne y Úrsula Corberó.

Además, en Netflix se puede ver la primera temporada de la serie The Gentlemen de Guy Ritchie que cuenta con los actores Theo James y Kaya Scodelario El protagonista de esta serie es Eddie Horniman, un atractivo joven que hereda inesperadamente la amplia finca de su padre y descubre que está construida sobre un negocio de marihuana. Eddie tendrá que proteger su herencia de varios cabecillas del crimen organizado británico que reclaman su parte del negocio.

Una serie también bastante sorprendente que seguro no va a defraudar a ninguno de los seguidores del director. Sobre The Gentlemen, hay que tener en cuenta que ya se ha anunciado que ya ha comenzado el rodaje de la segunda entrega, aunque todavía no se sabe la fecha concreta en la que se estrenará.