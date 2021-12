Ya queda poco para que termine el año y las listas con las mejores películas de 2021, aparecen en todos los medios, pero ¿qué hay de aquellas que prometían mucho y nos han decepcionado a lo largo del año? Zack Snyder, Marvel y la revisión de Cenicienta están entre esas historia que no han terminado de calar ni en la crítica ni en la audiencia:

‘Ejército de los muertos’

Si bien en sus últimas producciones Zack Snyder no ha tenido el respaldo de la crítica, el género zombi fue el que lo vio nacer y posicionarse, como un prometedor director a tener en cuenta. Su remake de El Amanecer de los muertos de George Romero fue una digna actualización, divertida y con las dosis de sustos y acción suficientes para convertirse en un clásico. Por eso, todos esperábamos que Ejército de los muertos le devolviese cierto estatus, pero más bien todo lo contrario, porque esa mezcla de atracos y zombis que sienten y padecen no tiene sentido alguno.

‘Sin tiempo para morir’

La última película de Daniel Craig como James Bond y la dirección de Cary Fukunaga llevaron al público hasta el culmen de la expectación. Sin embargo, ni el divertido personaje de Ana de Armas, ni la banda sonora de Hans Zimmer, lograron levantar una historia sin interés, con una amenaza que podría ofrecer, mucho más allá del poco carisma que Remi Malek le aportó a su villano.

‘La crónica francesa’

Wes Anderson, un reparto espectacular y un preestreno en El Festival de Cine de Cannes por todo lo alto. No es que La crónica francesa fuese un desastre, pero es cierto que la mayor parte de sus historias capituladas no alcanzaban la genialidad que sí destilaba el segundo artículo, con Lea Seydoux y Benicio del Toro como protagonistas.

‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’

El nuevo héroe de Marvel apuntaba a maneras y parecía que este, estaría acompañado en cierto punto por Wong, el otro personaje de la franquicia de Doctor Strange. No obstante, la película se convirtió en un destartalado relato lleno de flashbacks que no aportaban nada a la trama, además de no manejar demasiado el nivel de poder de unos anillos, que presumiblemente tendrán un peso importante, dentro del futuro del UCM.

‘Cenicienta’

Amazon quería reinventar el cuento clásico de Cenicienta. Para ello eligió a la cantante cubana Camila Cabello para el papel protagonista y a Billy Porter en el papel de hada madrina. ¿El resultado? Un sonoro fracaso que demuestra que las decisiones populares para llamar la atención, no valen de nada, si no existe una revisión real y consistente del relato.