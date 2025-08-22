Tráiler de ‘Anemone’: El resurgir Daniel Day-Lewis ocho años después de su retiro

Hace ya más de un lustro que, tras estrenar El hilo invisible, Daniel Day-Lewis decidió iniciar un prematuro retiro de la actuación. Senda vital que no debería sorprender demasiado a sus fans, pues a diferencia de otras grandes leyendas de la interpretación como Robert De Niro o Al Pacino, el irlandés siempre ha escogido con sumo cuidado sus proyectos, huyendo del hacer por hacer, priorizando sólo aquellos papeles que podían ofrecerle un nuevo estímulo profesional. Siendo esta una condición palpable en el numero de largometrajes de su filmografía; 21 filmes en 46 años de carrera tras las cámaras. Ahora nuestro último mohicano regresa con Anemone, el debut en la dirección de su hijo, Ronan Day-Lewis. Un drama que se preestrenará en el New York Film Festival y que hace escasas horas, acaba de publicar su primer adelanto.

Con tres estatuillas doradas en su vitrina, Daniel Day-Lewis es hasta el momento, el actor más laureado de la historia en el séptimo arte. Y parte de esa glorificación parte de haber sido uno de los rostros más reseñables dentro del método Stanislavski. La técnica interpretativa le valió elogios y un lugar inmarcesible en el Olimpo de las leyendas del celuloide, pero al mismo tiempo ha supuesto siempre un gran desgaste emocional y físico dada la extrema implicación necesaria a quien la utiliza. Ese intenso enfoque actoral tras El hilo invisible propició su retiro a Europa, alejándose de los focos y viviendo una vida tranquila centrándose en su familia y en su pasión por oficios de toda la vida como la zapatería. Siendo precisamente su línea sanguínea la que ha propiciado la vuelta a través de un guion coescrito entre la estrella y su hijo.

‘Anemone’: vuelve Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis is back. ANEMONE directed by Ronan Day-Lewis, also starring Sean Bean and Samantha Morton. Only in theaters October 3. pic.twitter.com/3wBo1svVtJ — Focus Features (@FocusFeatures) August 21, 2025

Funcionando como una especie de drama sobrenatural, Anemone se centra en los complejos vínculos que puede llegar a crear la familia, con Daniel Day-Lewis y Sean Bean interpretando a dos hermanos distanciados que se reencuentran tras un evento traumático que rompió su relación una década atrás.

El título, traducido al español, hace referencia a las criaturas marinas que comparten una relación simbiótica con el pez payaso, funcionando como una metáfora entre la relación de estos dos animales y el destino vinculante de los miembros de una familia al encontrarse. Aparte de Day-Lewis y Bean, Anemone cuenta en su reparto con Samantha Morton (Minority Report), Safia Oakley-Green (Extraordinary) y Samuel Bottomley (How to Have Sex). En la dirección fotográfica se encuentra Ben Fordesman, responsable del acabado final de la imagen en Saint Maud y Sangre en los labios. La ópera prima de Ron Day-Lewis está producida por el sello independiente Focus Features y Plan B Entertainment, la productora de Brad Pitt.

¿Cuándo se estrena ‘Anemone’?

Anemone, cuya traducción en España casi seguro termine calando en su traducción literal, Anemona, está programada para llegar a los cines estadounidenses el próximo 3 de octubre. En España todavía no existe una fecha de estreno oficial.

Tendremos que esperar a finales de septiembre para conocer la opinión de la crítica, cuando la cinta se proyecte en el certamen de la gran manzana. ¿Supondrá otra gran performance de Daniel Day-Lewis? ¿Despertará sus ganas de hacer más películas o habrá sido un «último baile» como favor a la carrera direccional de su hijo?