Ni Leonardo DiCaprio ni Brad Pitt: éste es el mejor actor para Quentin Tarantino

Para desgracia de sus fans acérrimos, El célebre creador de Pulp Fiction lleva un tiempo siendo más noticia por sus opiniones cinéfilas que por la continuidad de una obra que se ha quedado estancada, en el rodaje de la que iba a ser su última cinta como director. Con The Movie Critic aparentemente paralizada, el cineasta reveló recientemente estar trabajando en la creación de una obra de teatro que de tener éxito, podría terminar convirtiéndose en su ocaso como realizador tras las cámaras. Aunque por supuesto y hasta entonces, el dos veces ganador del premio de la Academia siempre es una referencia para una comunidad cinéfila que aúpa la mayoría las opiniones del autor a la categoría de dogma. Como por ejemplo, el de sus preferencias por los intérpretes. Cuestión por ejemplo, que nos lleva a recordar quién es el mejor actor de la historia para Quentin Tarantino.

La carrera del de Knoxville es un tanto reducida si pensamos que en realidad, lleva ocupando la silla de director desde principios de los 90. Más de 30 años mostrando su visión particular del celuloide, materializada en nueve propuestas fílmicas (recordemos que Tarantino cuenta Kill Bill 1 y 2 como una única cinta) que vienen a demostrar el cuidado que siempre ha tenido a la hora de expandir su filmografía. A pesar de ello, eso no ha evitado que varias de las figuras más conocidas del campo de la actuación hayan querido colaborar en algún momento con él. Desde su actor fetiche Samuel L. Jackson hasta Uma Thurman. Pasando obviamente, por su dirección a figuras de la talla de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. No obstante, esa tendencia por tener a las caras más reconocibles de la industria, siempre estuvo ligada a la unión de estas con perfiles en pura decadencia profesional. Ahí están los Michael Madsen, David Carradine, Kurt Russell, Tim Roth o Pam Grier. Pero tranquilos, en esta ocasión la opinión del director no es tan polémica como su gusto particular por Joker: Folie à Deux. De hecho, la declaración de quién es el mejor actor para Quentin Tarantino de seguro, será compartida por un amplio espectro de cinéfilos.

El mejor actor para Quentin Tarantino

Al responsable de Death Proof no le cuesta demasiado lanzar elogios a los intérpretes con los que trabaja. De hecho, de Brad Pitt ya dijo que era «otra raza diferente de hombre». Pero en una entrevista reciente, el realizador ha despejado cualquier duda con el que según él, es «el mejor actor de su generación». El nombre en cuestión es, como no podía ser de otra forma, el de Robert De Niro.

Jackie Brown es la única película en la que Tarantino y De Niro han trabajado juntos. Sin embargo, aquel desempeño fue más que suficiente para reforzar la idea que el cineasta ya tenías de la estrella, tras haberlo visto en filmes a la altura de El padrino II, Érase una vez en América o en Uno de los nuestros. Así justificaba su opinión sobre quién era el mejor actor del mundo Quentin Tarantino:

«Se merece su reputación como mejor actor de su generación. Creo que es el mejor actor del mundo. Nunca he visto a un actor tan completamente consumido por el personaje, tan dentro de verdad del personaje durante el trabajo», le contaba en su momento al periodista Charlie Rose.

Antes, en aquella entrevista, el director ya había profundizado un poco en la diferencia de De Niro con el resto. «La mayoría de actores piensan lo que van a hacer o deben hacer en varios pasos, mientras que Robert De Niro tiene la capacidad de estar solamente en el momento (…) Al estar tan dentro del personaje, no puede hacer otra cosa que las que haría este», se justificaba. Quizás, ahora que el final de ambos en la profesión puede apreciarse en el horizonte, Tarantino y el dos veces ganador del Oscar puedan colaborar una última vez.

La carrera de De Niro sigue creciendo

A sus 81 años, pocos intérpretes han aguantado el nivel de trabajo de Robert De Niro. Desde los 70, el neoyorquino lleva demostrando década tras década por qué está considerado el mejor actor del mundo para cinéfagos consumados como Quentin Tarantino. De hecho, su última nominación al Oscar se produjo el pasado 2024, por su participación en Los asesinos de la luna. Este año lo podremos ver en Día cero, la nueva miniserie de Netflix y en el drama criminal The Alto Knights, donde dará vida a los dos personajes protagonistas.