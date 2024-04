Quentin Tarantino cancela la producción de ‘The Movie Critic’: ya no será su última película

Contra todo pronóstico, Quentin Tarantino ha cancelado la que iba a ser su décima y última película como director, The Movie Critic. El estadounidense planeaba esta historia como su despedida de detrás de las cámaras, siendo parte de su estrategia para poseer una filmografía envidiable, casi sin fallos. Como buen cinéfilo, el responsable de Pulp Fiction y Reservoir Dogs conoce de sobra cómo los grandes realizadores terminan haciendo malos títulos al final de su carrera y es ese pensamiento y en parte obsesión, lo que parece haber forzado esa salida de este proyecto tan avanzado. Tarantino demuestra así, la presión por la perfección y la clara indecisión que acompaña a su recta final como cineasta.

La noticia es una gran sorpresa, pues The Movie Critic tenía a Brad Pitt en conversaciones finales para el papel principal e incluso, existían rumores de Sony Pictures ejerciendo como productora y distribuidora de la misma, tras ser esta el sello que produjo precisamente su último trabajo, Érase una vez en Hollywood. Pero todos estos, no eran los únicos implicados y listos para iniciar el rodaje, ya que en materia económica esta historia había obtenido un crédito fiscal de California para rodar en Los Ángeles. La grabación debía haber comenzado a principios de este 2024, en cambio todo se retraso porque Tarantino se había puesto a reescribir el guion. Sin embargo, según los medios norteamericanos, el dos veces ganador del Oscar ha tomado una decisión unilateral, abandonando por completo el filme.

‘The Movie Critic’: un guion que se le resiste

El deseo de que su última película sea una buena obra es una obsesión en la mente del de Tennessee. A lo largo de su vida como creador, Tarantino ha sido muy claro con su objetivo de abandonar la profesión cuando finiquitase su décima película. Antes de llegar hasta este punto, su curriculum fílmico no ha sido ni mucho menos, una trayectoria acelerada. El director lleva más de 30 años en la profesión pero para él, esta misión narrativa es el punto de inflexión a toda una vida dedicada a narrar historias, por lo que este sería un punto de no retorno que en estos instantes no goza de su recurrente seguridad creativa.

Como pudimos saber el pasado 2023, The Movie Critic se basaba en un periodista real. Un crítico de cine que Tarantino leyó cuando era niño, contextualizando la cinta de esta forma en 1977. «Escribió sobre películas convencionales y fue un crítico de segunda fila», le argumentaba el realizador a los medios cuando hablaba del proyecto hace un tiempo. La propuesta no había estado sobre todo, exenta de rumores. Desde la participación secreta de Tom Cruise, hasta la reescritura de un material que iba a devolver a Pitt al papel del especialista Cliff Both. Incluso se habló de que The Movie Critic podría haber traído de vuelta a otros personajes del imaginario del cineasta.

La norma de las diez películas, inflexible

Algunos han visto en la salida de The Movie Critic, una especie de retirada de esa obsesión manifiesta del autor por completar una lista de diez películas redondas. Pero en realidad, la noticia no hace más que demostrar la importancia que este largometraje tiene en la vida de Tarantino. No es la primera vez que el guionista y director toma este tipo de decisiones, ya que cuando se filtró el guion de Los odiosos Ocho, amenazó con no realizar el filme. No obstante, el propio nivel de exigencia que se ha marcado durante su carrera nos lleva a pensar que en esta ocasión, la salida de la produccion es irrevocable.

Nos faltarían manos para contar las entrevistas, en las que Tarantino habla de que únicamente dirigirá diez películas. Una decisión firme prolongada en el tiempo que le ha llevado a que escoger este último paso sea especialmente temerario. Por eso habitualmente ha renunciado a trabajar en una cinta sobre por ejemplo, Star Trek o de una tercera parte sobre Kill Bill. Por el momento, no existen declaraciones oficiales del cineasta a raíz de la exclusiva de Deadline. Sin embargo, no pasará mucho tiempo hasta que podamos conocer los motivos reales y la propia versión de los hechos de Tarantino, quien nunca se ha escondido al hablar sobre sus inquietudes y trabajos futuros.

Independientemente del resultado crítico de su última obra, los fans de Tarantino y la industria cinematográfica no tendrán nada que reprocharle a una herencia cultural e influencia artística tan importante para el cine contemporáneo. Ya sea con un cierre glorioso o un último proyecto ambiguo, la trayectoria de este “Enfant terrible” americano seguirá siendo una de las más excelsas de la historia del séptimo arte.