Vicky Krieps apareció este verano en Tiempo, la película de la playa maldita de M. Shyamalan. Pero la actriz luxemburguesa se tomó un buen descanso alejándose de las producciones Hollywodienses después de protagonizar junto a Daniel Day Lewis El hilo invisible. Antes de la cinta sobre la moda, musas y amor de Paul Thomas Anderson, Krieps no tenía todavía un nombre en la industria. Había participado en pequeños papeles de películas conocidas como Hanna o Anoynimus , pero jamás había compartido escena con una figuras de primera línea como Daniel Day Lewis, ni trabajado bajo la dirección de un cineasta de autor tan consagrado como Anderson.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Krieps ha explicado las sensaciones que tuvo después de aparecer en la que sería la última película de Lewis antes del retiro en el que vive. “Después de El hilo invisible, realmente no estaba interesada en Hollywood, porque sentía que todo era igual y nada era tan bueno como Paul” señalaba la actriz, la cual rechazó muchos proyectos nada más entrar en esa vorágine de fama. Hay que señalar que encima la actriz no viene de un lugar precisamente estresante ni de una ciudad masificada, con lo que la fama fue incluso un poco más difícil de llevar. “Vengo de este pequeño país y crecí con vacas, árboles y bosques” decía Vicky Krieps sobre el contraste de estar en todas las miradas y su pequeño país. Nada más terminar de trabajar con el director, aceptó guiones de proyectos pequeños e independientes y volvió a Europa.

Además de Tiempo, la actriz tiene otros dos proyectos; Beckett, el drama de Netflix que abrió el Festival de Locarno y la historia real dirigida por Barry Levinson, The Survivor. Krieps no es la única actriz que ha llevado mal la convivencia con la fama y la sobrexposición, a Robert Pattinson y a Kristen Stewart por ejemplo les costó mucho escapar de la exposición que en ellos generó la franquicia Crepúsculo, un encasillamiento del que se distanciaron a raíz de participar en proyectos independientes.