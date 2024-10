Daniel Day-Lewis vuelve a la actuación para protagonizar la ópera prima de su hijo

La comunidad cinéfila está de celebración tras recibir hoy, una de las grandes noticias del año: Daniel Day-Lewis vuelve a la actuación. El intérprete británico regresa a la gran pantalla siete años después de protagonizar la obra maestra de Paul Thomas Anderson, El hilo invisible. ¿El motivo? Bueno, pues después de seguramente decir que no a muchos grandes cineastas, el tres veces ganador del premio de la Academia se pondrá delante las cámara para liderar el reparto de la ópera prima como director de su hijo, Ronan Day-Lewis. La cinta lleva por título Anemone y por lo que hemos podido saber, ha sido escrita por ambos.

Detrás del proyecto, el apoyo al hijo mediano del actor es total, pues la película estará producida por Focus Features y el sello de Brad Pitt, Plan B. Por el momento, el elenco cuenta con otras caras conocidas como Sean Bean (Juego de Tronos), Samantha Morton (Minority Report), Samuel Bottomley (How to Have Sex) y Safia Oakley-Green (Al descubierto). Todavía sin una sinopsis oficial, Anemone explorará las «intrincadas relaciones» entre padres, hijos y hermanos y «la dinámica de los lazos familiares». Por supuesto, también se desconoce una fecha de estreno oficial, aunque se espera que pueda llegar a la gran pantalla a lo largo de 2025. Precisamente, Focus Features es la compañía independiente que filmó El hilo invisible, por lo que el regreso de la estrella llega de la mano de la productora con la que firmó la que hasta ahora era su despedida del celuloide.

Un nuevo papel para Daniel Day-Lewis

A pesar de que Anemone es su primera aventura tras las cámaras, Ronan es un artista consumado que inaugurará su primera exposición de pintura el 2 de octubre en Hong Kong. Algo bastante meritorio teniendo en cuenta que tan sólo tiene 26 años. Desde Focus Features han querido mostrar su entusiasmo con el regreso de Daniel Day-Lewis y con el libreto de este esperado filme en un comunicado de prensa firmado por Peter Kujawski, CEO de la empresa:

«No podríamos estar más emocionados de asociarnos con un artista visual brillante como Roman Day-Lewis en su primer largometraje con Daniel Day-Lewis como su colaborador creativo. Han escrito un guion verdaderamente excepcional y esperamos poder llevar su visión compartida al público junto con el equipo de Plan B».

El anuncio del fin del retiro de Daniel Day-Lewis llega justo cuando hace medio año, el director Jim Sheridan confirmaba que el actor de Pozos de ambición seguía retirado. Sheridan fue, quien dirigió a la estrella en algunos de sus mejores papeles, como su primer Oscar por ser el pintor irlandés Christy Brown en Mi pie izquierdo (1989) u otras grandes interpretaciones de la talla de En el nombre del padre (1993) y The Boxer (1997). «Dice que ya terminó. Sigo hablando con él. Me encantaría volver a hacer algo con él. Sería genial ver a Daniel regresar y hacer algo porque es muy bueno», le contaba Sheridan hace seis meses a ScreenDaily.

Focus Features tiene en su futuro algunos de los títulos más estimulantes de la industria. Por un lado, estrenará antes de terminar el año la Nosferatu de Robert Eggers. Por otro está Conclave de Edward Berger, la cual ha sonado suena para la próxima edición de los Oscar. En 2025, el sello independiente asumirá el nuevo trabajo de Yorgos Lanthimos con Emma Stone y Jesse Plemons y la adaptación de Hamnet, que protagonizarán Paul Mescal y Jessie Buckley.

El regreso de un actor legendario

Aunque entre los cinéfilos suele repetirse el debate de quién es mejor, si Robert De Niro o Al Pacino, lo cierto es que Daniel Day-Lewis puede sentarse tranquilamente en la misma mesa que todas las leyendas del mundo de la interpretación. De hecho, junto a Walter Brennan y Jack Nicholson, es el único que ha logrado alzarse con tres estatuillas. Eso sí, si hablamos de regularidad, pocos pueden compararse a su figura. Sobre todo, teniendo en cuenta que ha conseguido obtener hasta seis nominaciones en una carrera mucho más corta que sus contemporáneos.

Martin Scorsese, Steven Spielberg, Michael Mann, Stephen Frears…muy pocos cineastas se han podido resistir a contar entre sus filas con el talento innato del de Kensington, desde que debutó con un pequeña participación en el biopic Gandhi. Desconocemos por otra parte, si este regreso se reduce a un favor especial hacia su hijo o si además el actor está dispuesto a escuchar otras propuestas futuras.