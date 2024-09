3 películas que Brad Pitt odia de su carrera: una es un increíble fracaso de taquilla

Laureado como uno de los mejores intérpretes de su época, resultaría imposible entender el cine moderno sin las películas de Brad Pitt. Definido por Quentin Tarantino como «una raza diferente de hombre», a sus 60 años este actor por el que no parece que pasen los años ha trabajado a las órdenes de los mejores cineastas del séptimo arte. Desde David Fincher a Ridley Scott, pasando por figuras tan autorales como Andrew Dominik o Terrence Malick. Ningún papel se le ha resistido y fuesen mejores o peores dichos trabajos, lo cierto es que hay que realizar un gran esfuerzo para acordarse de un mal papel en su carrera. Pero incluso una superestrella de su talla puede mirar atrás en el tiempo y con cierto arrepentimiento, despreciar algunos de sus trabajos. Por más que cualquier actor del mundo firmaría tener el éxito de la mitad de su filmografía.

No es que el ganador del Oscar haya sido un activo conflictivo dentro de la industria, sin embargo son bien conocidos sus roces con el cineasta Edward Zwick en Leyendas de pasión. El director estadounidense lo definió recientemente como una personalidad «volátil cuando se enfada», siendo esa actitud una constante repetida durante todo el rodaje del drama que adapta el libro homónimo de Jim Harrison. «Sus ideas sobre Tristán (el protagonista» diferían de las mías. Brad había crecido con hombres que contenían sus emociones y yo creía que el sentido de la novela era que la vida de un hombre era la suma de sus penas», terminaría de explicar Zwick en sus memorias. No obstante y a pesar de eso, realmente el actor no suele hablar mal del melodrama rural y por contra, sí que lo ha hecho de tres claros ejemplos que repasamos a continuación:

3 películas que Brad Pitt odia

1-‘Entrevista con el vampiro’ (1994)

Más que por la factura final, Entrevista con el vampiro en realidad es una cinta que Brad Pitt odió rodar. Desde las tensiones con Tom Cruise (actor con el que no ha vuelto a trabajar) hasta una filmación que recuerda con horror: «Odié completamente hacerla. Pasamos seis meses en la puta oscuridad», recordaba hace algunos meses el californiano en Far out.

Versionando el best seller de Anne Rice, Entrevista con el vampiro narra la historia de Lestat (Cruise) y de Louis de Pointe (Pitt), cuando el primero convierte al segundo en una criatura de la noche después de una tragedia por la que ya no quiere vivir. Dos siglos después, Louis le cuenta su vida a un periodista en San Francisco.

2-‘La sombra del diablo’

Ni buenas críticas, ni una gran taquilla (más bien fue un desastre). El trabajo del director A.J. Pakula es una de esas películas de Brad Pitt de las que nadie se acuerda y no es de extrañar. La sombra del diablo tuvo un presupuesto de 90 millones de dólares y, tras una recaudación de 140 millones en el box office, no consiguió recuperar la inversión que Columbia Pictures puso encima de la mesa para tener a Pitt y Harrison Ford en este thriller sobre terrorismo.

El actor de Seven la definió como «la obra cinematográfica más irresponsable» que había visto en su vida. El guion tuvo que adaptarse al fichaje tardío de Ford y los roces continuos entre ambos llevaron a que Pitt casi abandonase la producción. Mucho tiempo después, confesó no haberlo hecho por miedo a una demanda por parte del sello. Aquí nuestro protagonista era un policía neoyorquino de ascendencia irlandesa (Ford), el cual acogía en su casa a Rory Devaney (Pitt), un joven irlandés recién llegado al América. Lo que el oficial no sabe es que Rory es uno de los terroristas más buscados de Gran Bretraña

3-‘Troya’

Aunque es uno de los grandes éxitos comerciales de su carrera y posiblemente la estrella absoluta que atrae todas las miradas, el desempeño narrativo de la adaptación de Homero al terreno de Hollywood no fue lo que el actor esperaba. «La forma en la que se contó la película no es como yo quería que fuera», llegó a decir en una entrevista.

La popular historia centraba la mirada del conflicto bélico entre Grecia y Troya en los personajes de Aquiles (Pitt), Helena (Diane Kruger), Paris (Orlando Bloom) y Héctor (Eric Bana). Logró recaudar casi 500 millones de dólares en todo el mundo.