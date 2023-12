Un 18 de diciembre de 1963 nació en Shawnee, Oklahoma, William Bradley Pitt conocido mundialmente como Brad Pitt, uno de los actores más reconocidos a lo ancho y largo del globo terrestre. El actor comenzó su carrera al aparecer como invitado en programas de televisión, entre los cuales se incluye un papel en la serie de Dallas, de la DBS, en 1987. Después, obtuvo reconocimiento de la prensa con la interpretación del cowboy autoestopista que seduce al personaje de Geena Davis en la mítica ficción de Thelma & Louise, en 1991. Asimismo, de sus primeros papeles destacan sus intervenciones en A river runs through it y Entrevista con el vampiro, entre otras muchas. Sin embargo, y pese a su dilatada carrera en la industria del cine logrando dos Premios Oscar por 12 years slave y Once upon a time in Hollywood, su vida también ha estado marcada por su pasado y presente sentimental.

Aunque ahora mantiene un romance estable con Inés de Ramón, de 32 años. El actor ya la presenta oficialmente como «su novia», según confirman fuentes cercanas a la revista People. Además, la pareja está «muy bien» después de su primer año de noviazgo. Pero si hay un amor que ha marcado los pasos sentimentales del oscarizado actor ese fue el que protagonizó junto a Jennifer Aniston.

Su romance con Jennifer Aniston

En 1994 Jennifer Aniston y Brad Pitt ya habían cruzado sus caminos, pero no fue hasta cuatro años más tarde cuando cortaron con sus respectivas parejas (Tate Donovan y Gwyneth Paltrow). Fue entonces cuando decidieron dejarse llevar. Poco tiempo después ya estaban prometidos y en julio del año 2000, la pareja más querida de América se casó en Malibú en una ceremonia íntima y privada.

Su relación con Angelina Jolie

Durante cinco años derrocharon complicidad a raudales porque en 2005 lo suyo llegaba a su fin. Y es que, el actor se enamoró profundamente de Angelina Jolie, con quien coincidió durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith. De esta manera, la pareja se convirtió en una de las más aclamadas y glamurosas de Hollywood. Tanto fue así que se les bautizó con el término de Brangelina.

Tras nueve años de noviazgo, contrajeron matrimonio en el castillo que compraron en Francia. Formaron una familia numerosa. Tuvieron tres hijos biológicos; Shiloh, Knox y Vivienne y dos mediante un proceso de adopción; Maddox y Zahara.

Su polémico divorcio

Aunque todo parecía ir sobre ruedas, en 2016 estalló la bomba, que dejaría asomar las sombras de Brad Pitt en la que parecía una vida de ensueño. El comunicado de su separación sorprendió a propios y extraños e hizo tambalear los cimientos de la crónica social hollywoodiense. Ese fue el inicio de un escándalo tras otro que ha salpicado la imagen del intérprete, ya que el divorcio se convirtió, además, en una mediática guerra económica y judicial en la que el asunto más complicado fue el de resolver la custodia de los hijos.