Brad Pitt ya no se conforma con el cine. El actor ha abierto nuevos caminos profesionales y dado el salto al mundo de la cosmética y el antienvejecimiento, con una línea sostenible para el cuidado de la piel. Pero no lo ha hecho solo. Lo acompañan sus socios de Château Miraval, la familia Perrin, que son herederos de una de las sagas más importantes del mundo del vino; cuyo objetivo es sacar partido a sus uvas y unirlas al mundo de la belleza.

Brad Pitt / Gtres

Le Domaine -así se llama la marca-, nace de la investigación llevada a cabo durante más de dos décadas por dos eminencias científicas: el Dr. Pierre-Louis Teissedre y el Dr. Nicolas Lévy. Este último, reconocido investigador de enfermedades raras y genética molecular en Marsella, y referencia mundial en la investigación de la progeria o síndrome del envejecimiento prematuro, es el descubridor de un nuevo y muy potente activo para el cuidado de la piel que reduce la toxicidad de este trastorno: el ProGR3®. Una combinación de resveratrol derivado de zarcillos de vid; apigenina del extracto de manzanilla; y catequina del té verde.

Por su parte, el Dr. Teissedre, enólogo, viticultor y especialista en salud, desarrolló el GSM10®: un activo con propiedades antioxidantes que combate la oxidación celular a través de un compuesto derivado de los orujos de uva orgánica, y que contiene las semillas de la uva garnacha, así como las semillas y la piel de las uvas syrah y monastrell de la familia Perrin.

Productos de Le Domaine, la marca de cuidados de la piel de Brad Pitt / Le Domaine

Según ha trascendido, el propio Brad Pitt ha estado involucrado en el proceso de creación de Le Domaine, desde la elección del nombre y la identidad de la marca hasta las pruebas de los productos. «Soy un gran admirador de todos y uso la crema The Creme a diario. Es mi producto favorito. Me gusta mucho la textura porque es cremosa e hidrata rápidamente. Hace que mi piel esté mucho más cómoda bajo el sol de California», ha apuntado el actor. Sin embargo, ha dejado claro que no quiere ser imagen de marca: «Este no es el plan. Le Domaine no pretende ser una marca de/para famosos. Es una gama de cosmética antienvejecimiento para cada hombre y mujer. Me encanta la idea de una línea sin género. Cuando lo creamos con los Perrin, coincidimos en que no queríamos un rostro que lo representara».

Cómo ralentizar los signos visibles del envejecimiento

El proceso de envejecimiento nos afecta a todos. Y es este hecho, precisamente, lo que hace que Le Domaine sea universal. Sus productos son intencionalmente neutrales en cuanto al género y están diseñados para todos, independientemente del fenotipo de piel. «Creemos que la piel es un bien que hay que cuidar y los productos Le Domaine son aptos para todas las edades porque reducen los efectos de la progerina, causante del envejecimiento de la piel», señalan desde la marca.

Productos de Le Domaine, la marca de cuidados de la piel de Brad Pitt / Le Domaine

«Cuando intentamos ‘luchar contra el envejecimiento’, actuamos como si el envejecimiento fuera una enfermedad. Pero no es una enfermedad; es un proceso natural que resulta en un estado natural y orgánico de fragilidad, según la definición de la OMS. Para mí, el objetivo no es crear un elixir de juventud y prolongar la vida de todos. Más bien, la idea es mantenernos saludables a medida que envejecemos y minimizar los efectos nocivos del envejecimiento. Con ProGR3®, cuya eficacia no sólo está afirmada sino científicamente probada, nuestro objetivo es ofrecer beneficios en el contexto de un buen envejecimiento. Por eso no hablamos de antienvejecimiento’, sino de reducir los efectos visibles del envejecimiento».