Quién es Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt: su edad y su vinculación con España

Por mucho que pasen los años, Brad Pitt sigue y seguirá siendo uno de los actores que más pasiones levanta en todo Hollywood. A sus 59 años, se ha convertido en uno de los mayores referentes de la industria interpretativa, pero, hasta hace muy poco, también en uno de los solteros de oro. Una situación que cambió con la llegada de Inés de Ramón a la vida del actor.

El pasado mes de noviembre de 2022 comenzaron los rumores de noviazgo entre la joven de 32 años y el artista. Ambos fueron vistos en una actitud muy cariñosa durante uno de los conciertos de U2 en Los Ángeles. Desde entonces, la pareja ha optado por mantener su relación lejos del ojo público y en la más absoluta intimidad. Una historia de amor que parece ir viento en popa y por la que han dejado claro que van muy enserio. Pero, ¿quién es Inés de Ramón?

