Las sorprendentes imágenes de Angelina Jolie llorando en la ópera de Budapest

Unas sorprendentes imágenes de Angelina Jolie en la ópera de Budapest han dado la vuelta al mundo. ¿El motivo? La actriz de Hollywood se ha metido en la piel de su nuevo personaje. Después de estar un tiempo apartada de los rodajes, ha regresado por todo lo alto con un proyecto innovador. Angelina no atravesó un buen momento después de divorciarse de Brad Pitt, por eso sus lágrimas durante el Réquiem de Verdi, dirigido por Szilveszter Ókovác, han llamado tanto la atención.

Angelina Jolie no ha podido contener las lágrimas durante el espectáculo. A pesar de la delicada etapa que está atravesando, ha conseguido recuperar la ilusión gracias a una película que promete ser un éxito. Angelina se pondrá en la piel de la soprano María Callas, por eso se ha trasladado hasta la capital de Hundría. Está inmersa en las grabaciones. Fuentes cercanas confirman que está dando lo mejor de ella, a pesar de que sigue teniendo instantes de debilidad.

Angelina Jolie disfrutando del espectáculo / GTRES

Angelina Jolie es una de las artistas más queridas y reconocidas del mundo, por eso todos sus pasos se convierten en tendencia y lo que ha pasado en la ópera está generando tanta repercusión. ¿Qué le ha pasado exactamente para que llore sin esconderse? Hay que tener en cuenta que estaba acompañada de uno de sus compañeros. Se sintió en confianza y no pudo evitar emocionarse.

El comportamiento de Angelina Jolie en la ópera

Angelina Jolie ha tenido oportunidad de disfrutar de uno de los tesoros culturales y arquitectónicos más visitados por los turistas de Hungría: la Opera Estatal. La estrella de Hollywood está en Budapest trabajando y aprovecha el tiempo al máximo para meterse en la piel del personaje que interpretará en su próxima película. Por eso acudió a deleitarse con la gran obra del repertorio sinfónico-coral Réquiem de Verdi.

Angelina Jolie emocionada / GTRES

La exmujer de Brad Pitt no estaba sola, pudo disfrutar de la compañía de Pablo Larraín, el director que le está ayudando a convertirse en María Callas. A lo largo de la representación, angelina rompió a llorar y las imágenes están dando la vuelta al mundo. El concierto dejó al descubierto su lado más personal. Conmovida, con lágrimas en los ojos y tapándose la cara, Jolie experimentó todo tipo de sentimientos durante la mítica representación.

Angelina Jolie no ocultó sus lágrimas en Budapest

Cuando terminó el espectáculo, Angelina Jolie se secó las lágrimas y con una gran sonrisa no dudó en montar mostrar su apoyo a los artistas que habían participado. Es evidente que la mítica actriz no atraviesa por su mejor momento, a pesar de que ya hace muchos años que se separó de Brad Pitt. En concreto fue en 2016, a pesar de que legalmente dejaron de ser marido y mujer en 2019. Durante todo este tiempo, ha tenido lugar un largo proceso judicial que ha terminado desgastando a Angelina.

La artista ha luchado por la custodia de sus hijos y en una de sus entrevistas insistió en que sus pequeños era la única razón por la que seguía sonriendo. «Tenía 26 años cuando me convertí en madre. Mi vida completa cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de forma diferente”, desveló en una entrevista para la revista Vogue. Por suerte cuenta con el apoyo de su familia para superar el delicado momento que está atravesando.

Angelina Jolie y Brad Pitt / GTRES

La protagonista de Maléfica tiene seis hijos: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax y los mellizos Knox y Vivienne. «Recientemente, pensé que me hubiera hundido en un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir por ellos. Ellos son mejores que yo porque tú quieres que tus hijos lo sean», declaró al respecto.