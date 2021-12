Aunque haya quien no lo crea, Brad Pitt cumple 58 años este sábado 18 de diciembre. Su pacto con la belleza sempiterna sigue vigente y parece que por él no pasa el tiempo. No le han hecho mella los amargos tragos que ha tenido que degustar desde que en 2016 comenzara los trámites para separarse de Angelina Jolie. Actualmente puede decir que se encuentra en un gran momento y el hecho de que sigue siendo un referente de Hollywood- ha estrenado nueva película- así lo avala. Los directores cuentan con él y su polémico divorcio de la actriz no ha hecho mella en su trabajo.

Los interminables juicios han convertido su desamor en toda una pesadilla. Antes de conocerse su divorcio y de las interminables batallas que han tenido después por la custodia de sus hijos, Brad Pitt fue noticia por los episodios de alcoholismo que sufrió. Él mismo diagnosticó este como uno de los problemas por los que se acabó su matrimonio: «Dejé todo excepto la bebida cuando formé mi familia, pero incluso el año pasado hubo cosas que no estaba tratando: estaba bebiendo demasiado. Se convirtió en un problema. Estoy realmente feliz de que haya pasado medio año (sin beber), lo cual es agridulce (por lo ocurrido), pero vuelvo a tener el control de mis acciones». El oscarizado actor reconoce que el jugo de arándano y agua además de acudir a rehabilitación- le ayudó a salir de una adicción – de la que está completamente recuperado: «Para mí este periodo ha consistido en reparar en mis debilidades y mis fracasos, y asumirlos», decía en una entrevista con GQ.

El divorcio de la pareja conocida como Brangelina se convirtió en una batalla de desgaste. Los dos se llegaron a gastar más de un millón de dólares en honorarios para sus abogados. Su guerra ha sido realmente encarnizada y nada queda del amor que conquistó a todo Hollywood y parte del universo. Angelina Jolie no tuvo problemas en demandarlo por presuntos abusos sexuales infantiles, llevando a testificar a uno de sus hijos.

En 2018, la intérprete de Eternals acusó a su ex de no pagar la manutención de sus hijos. Presentó unos documentos en la Corte Suprema de Los Ángeles donde le exigía que pagase el 50% de los gastos, así como una compensación retroactiva. En mayo de este año una jueza dio la razón a Brad Pitt y estableció el régimen de custodia compartida de sus hijos, pero la espiral judicial entre ellos aún no ha terminado.

Ahora está en una etapa tranquila y se habla de él por su cine. Acaba de rodar una nueva película, La Ciudad Perdida, una selvática aventura en la que los personajes tienen que aprender a vivir en este entorno salvaje mientras buscan un tesoro ancestral. Brad comparte cinta con la archiconocida Sandra Bullock, además de con Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Da’Vine Joy Randolph, Patti Harrison, Oscar Nuñez y Bowen Yang. Sin embargo, no está previsto que se estrene hasta el próximo año. No es el único proyecto que tiene entre manos el exmarido de Angelina puesto que busca hacer una película de carreras que presumiblemente estará dirigida por Joseph Kosinski y que contará con el productor Jerry Bruckheimer, el guionista Ehren Kruger y en la que según parece aparecerá el piloto Lewis Hamilton.