Las 7 películas que más me han decepcionado en 2025: dinosaurios, Brad Pitt y un caricaturesco Dwayne Johnson

El año cinematográfico ya apunta a su recta final y por el camino, van asomando y posicionándose todas esa producciones postulantes para los próximos Oscar 2026. Una batalla tras otra, Un simple accidente, Valor sentimental…existe un gran debate entre los cinéfilos sobre cuál es el gran largometraje de la temporada. Pero ¿qué hay de esos títulos que no han logrado cumplir las expectativas generadas? A continuación, he confeccionado una lista con las 7 películas que más me han decepcionado en 2025:

Las 7 películas que más me han decepcionado en 2025

1-‘Frankenstein’

A diferencia del capitán encarnado por Lars Mikkelsen en la cinta, estoy un poco solo en este barco. El cineasta Guillermo del Toro por fin se encontraba, de tú a tú, con el eje narrativo y temático que había configurado la mayor parte de su filmografía. Sin embargo, el realizador mexicano infantiliza al máximo el material original de Mary Shelley, añadiendo por el camino, varios elementos que no aportan nada a la trama. Un exceso de literalidad y la incorporación de personajes poco trabajados como el encarnado por Christoph Waltz, dinamitan un diseño de producción portentoso.

Por contra, la mayor parte de la prensa especializada y al público le ha entusiasmado el nuevo trabajo de del Toro. Así que igual la criatura extraña de esta historia es un servidor.

2-‘The Monkey’

No era ni mucho menos la cinta de terror más esperada de la temporada. Pero Osgood Perkins venía de dirigir la genial Longlegs y su nueva historia, prometía un cambio de tono y la introducción de grandes dosis de su particular y macabro sentido del humor. Para más decepción, detrás de la historia se encontraba el maestro del horror, Stephen King.

Desgraciadamente, el visionado de The Monkey se vive con cierto sabor agridulce. Su especie de versión descafeinada de la saga Destino final no tiene el impacto de deseado y la sensación que subyace tras los títulos de crédito es que el planteamiento daba para mucho más.

3-‘F1: La película’

Venía de la mano de los responsables de Top Gun: Maverick. Ese currículum ya trae de por sí, unas pretensiones mastodónticas. Pero el tedio ha sido un rival demasiado rápido para un largometraje que no consigue funcionar más allá de sus secuencias dentro del circuito. El proyecto de Apple, Warner Bros y Brad Pitt es una de las películas que más me han decepcionado este 2025.

4-‘Misión Imposible: Sentencia final’

Toda despedida de una saga corre el riesgo de probablemente, terminar siendo una decepción. La franquicia de Misión Imposible ha tenido algún que otro altibajo en sus entregas. No obstante, las últimas acometidas imposibles del agente Ethan Hunt habían conseguido trasladar siempre esa tensión por el riesgo y ese amor a la pura experiencia cinematográfica. En cambio y contra todo pronóstico, el ¿último? capítulo de la propiedad intelectual pecó de una exigua espectacularidad por parte del equipo comandado por Tom Cruise.

5-‘Ballerina’

Una nueva protagonista y el regreso de John Wick pronosticaba otra gran dosis de tiroteos y dolorosos golpes por doquier. Aunque Ballerina no maneja malas ideas, la tenue puesta en escena y la falta de alma, cercenan la mayoría de coreografías y situaciones de acción del filme protagonizado por Ana de Armas.

6-‘Jurassic World: El renacer’

Ha sido uno de los fenómenos taquilleros del año, pero teniendo en cuenta que David Koepp volvía al guion y que Gareth Edwards (The Creator) estaba en la dirección , existía un interés quizás desmedido sobre la cinta que venía a relanzar una franquicia que había ido dejándose adeptos por el camino. Por culpa principalmente, del deterioro de su calidad. El resultado es peor de lo esperado: Jurassic World: El renacer es una mezcolanza deficiente y aburrida de los peores vicios del cine de aventuras.

7-‘The Smashing Machine’

The Smashing Machine es una de las películas que más me han decepcionado este 2025 por razones obvias. Primero porque el cambio de registro de Dwayne Johnson lejos del cine puramente comercial, apuntaba a un buen recorrido en el circuito de premios. Y después, porque tras el proyecto se encontraba la siempre estimulante A24 y el debut como director en solitario de Ben Safdie. El acabado final es el de un telefilme sin foco, con una pretensión doliente y la obsesión constante de querer huir de los tópicos de los relatos biográficos.