‘Una batalla tras otra’ reina en los Globos de Oro 2026: lista completa con todos los nominados

La recta final de la temporada de premios lleva semanas calentando motores a través de ceremonias como los Gotham o el Círculo de Críticos de Los Ángeles, las cuales van posicionando a sus favoritas de cara a la próxima alfombra roja. Sin embargo, si hay un evento que puede funcionar como un primer golpe de autoridad de cara a los siguientes Oscar, esos son los Globos de Oro 2026 y sus respectivos nominados y nominadas. Ahora, a falta de conocer los resultados que se darán en la gala del 11 de enero, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) acaba de publicar la lista oficial con las principales candidatas. Una ristra de nombres que vuelve a tener a Una batalla tras otra como la máxima favorita (9 nominaciones) y la sorpresa española de Sirat (2 nominaciones).
Globos de Oro 2026: lista completa de nominados
Película dramática
- Frankenstein
- Hamnet
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Un simple accidente
Película de comedia o musical
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No hay otra opción
- Nouvelle Vague
- Una batalla tras otra
Logro cinematográfico de taquilla
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: la película
- Las guerreras k-pop
- Mission Imposible: Sentencia final
- Los pecadores
- Weapons
- Wicked: Parte dos
- Zootrópolis 2
Película de habla no inglesa
- Un simple accidente
- No hay otra opción
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Sirat
- La voz de Hind
Mejor película animada
- Arco
- Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita
- Las guerreras k-pop
- Little Amelie
- Elio
- Zootrópolis 2
Mejor actriz, drama
- Jessie Buckley por Hamnet
- Jennifer Lawrence por Die My Love
- Renate Reinsve por Valor sentimental
- Julia Roberts por Caza de brujas
- Tessa Thompson por Hedda
- Eva Victor por Sorry, Baby
Mejor actor, drama
- Joel Edgerton, Sueños de trenes
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Los pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
- Jeremy Allen White, Deliver Me from Nowhere
- Oscar Isaac, Frankenstein
Mejor actriz, musical o comedia
- Rose Byrne, Si pudiera, te daría una patada
- Cynthia Erivo, Wicked: Parte dos
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor, musical o comedia
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung Hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Ariana Grande, Wicked: Parte dos
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Adam Sandler, Jay Kelly
Mejor Dirección
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Ryan Coogler, Los pecadores
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Un simple accidente
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor Guion
- Frankenstein
- Sinners
- One Battle After Another
- Sirat
- Hamnet
- F1
Mejor Banda Sonora Original
- Frankenstein
- Sinners
- One Battle After Another
- Sirat
- Hamnet
- F1
Mejor Canción Original
- ‘Dream as One’, Avatar: Fuego y cenizas
- ‘Golden’, Las guerreras k-pop
- ‘I Lied to You’, Los pecadores
- ‘No Place Like Home’, Wicked: Parte dos
- ‘The Girl in the Bubble’, Wicked: Parte dos
- ‘Train Dreams’, Sueños de trenes
TELEVISIÓN
Mejor serie de televisión, drama
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie de televisión, musical o comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- The Studio
Mejor Miniserie o Película
- Adolescencia
- Su peor pesadilla
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying for Sex
- La novia
Mejor Actriz Principal de Serie – Drama
- Kathy Bates por Matlock
- Britt Lower por Separación
- Helen Mirren por Tierra de mafiosos
- Bella Ramsay por The Last of Us
- Keri Russell por La diplomática
- Rhea Seehorn por Pluribus
Mejor Actor Principal de Serie – Drama
- Sterling K. Brown por Paradise
- Diego Luna por Andor
- Gary Oldman por Slow Horses
- Mark Ruffalo por Task
- Adam Scott por Separación
- Noah Wyle por The Pitt
Mejor Actriz Principal de Serie – Comedia o Musical
- Kristen Bell por Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri por The Bear
- Selena Gomez por Solo asesinatos en el edificio
- Natasha Lyonne por Poker Face
- Jenna Ortega por Miércoles
- Jean Smart por Hacks
Mejor Actor Principal de Serie – Comedia o Musical
- Adam Brody por Nadie quiere esto
- Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell por Chad Powers
- Seth Rogen por The Studio
- Martin Short por Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White por The Bear
Mejor Actriz Principal de Miniserie o Película para Televisión
- Claire Danes por La bestia en mí
- Rashida Jones por Black Mirror
- Amanda Seyfried por El largo río de las almas
- Sarah Snook por Su peor pesadilla
- Michelle Williams por Dying for Sex
- Robin Wright por La novia
Mejor Actor Principal de Miniserie o Película para Televisión
- Jacob Elordi por El camino estrecho
- Paul Giamatti por Black Mirror
- Stephen Graham por Adolescencia
- Charlie Hunnam por Monstruo
- Jude Law por Black Rabbit
- Matthew Rhys por La bestia en mí
Mejor Actriz de Reparto de Serie, Miniserie o Película para Televisión
- Carrie Coon por The White Lotus
- Erin Doherty por Adolescencia
- Hannah Einbinder por Hacks
- Catherine O’Hara por The Studio
- Parker Posey por The White Lotus
- Aimee Lou Wood por The White Lotus
Mejor Actor de Reparto de Serie, Miniserie o Película para Televisión
- Owen Cooper por Adolescencia
- Billy Crudup por The Morning Show
- Walton Goggins por The White Lotus
- Jason Isaacs por The White Lotus
- Tramell Tillman por Separación
- Ashley Walters por Adolescencia
Mejor Cómico/a de Stan-Up
- Bill Maher por Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein por The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart por Acting My Age
- Kumail Nanjiani por Night Thoughts
- Ricky Gervais por Mortality
- Sarah Silverman por Postmortem
Mejor Pódcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First