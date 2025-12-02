‘Una batalla tras otra’ triunfa en el Círculo de Críticos de Nueva York 2025: lista completa de ganadores

Las últimas horas en la carrera por los Oscar 2026 están siendo un paseo para la última película de Paul Thomas Anderson. Una batalla tras otra se llevó el Premio Gotham a la mejor película y ahora, acaba de repetir galardón para el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York (NYFCC). Consideraciones que funcionan como el punto de partida a la temporada final de los premios, con la mira del objetivo puesta en las codiciadas estatuillas doradas de Hollywood. Sin embargo y, a pesar de esa previsibilidad en la categoría reina, el certamen ha dejado alguna que otra sorpresa en la industria.

Porque nadie esperaba el reconocimiento en el terreno del terror para Amy Madigan por Weapons, ni el brillo de Benicio del Toro en la categoría al mejor actor de reparto por su inolvidable sensei en la cinta de Anderson.

No obstante, si algo podemos sacar en claro para el pronóstico de la próxima alfombra roja es que Jafar Panahi y su Un simple accidente ha pegado un gran acelerón en la consideración a mejor película internacional de los Oscar, por delante de la noruega Valor sentimental de Joachim Trier y la española Sirat. Panahi ha sido noticia en el día de hoy al descubrir que el gobierno de Irán le ha condenado a un año de cárcel, después de alzarse en los Gotham con los premios a la mejor dirección, guion original y película internacional.

Premios del Círculo de Críticos de Nueva York: Palmarés completo

Mejor ópera prima: Eephus

Mejor película de animación: Las guerreras del k-pop

Mejor largometraje de no ficción: My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow

Mejor actor de reparto: Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan, Weapons

Mejor fotografía: Los pecadores

Mejor película internacional: El agente secreto

Mejor guion: Marty Supreme

Mejor actor: Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz: Rose Byrne, Si pudiera, te daría una patada

Si pudiera, te daría una patada Mejor director: Jafar Panahi, Un simple accidente

Mejor película: Una batalla tras otra

El circuito final de premios

Tras lo visto en el NYFCC, la temporada final de premios no ha hecho más que empezar. Por delante queta toda una ristra de circuitos de críticos de las principales ciudades estadounidenses, los Critics Choice, los Saturn Awards y todos los platos fuertes que se darán en Enero; los premios de los principales sindicatos, los BAFTA los Globos de Oro y por supuesto, los Oscar 2026.

Las grandes favoritas son Una batalla tras otra, Hamnet y asomándose con timidez, Un simple accidente de un Panahi que se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la censura en Irán.

Eso sí, difícilmente las sorpresas que hemos visto en estos galardones se repetirán en los Oscar. Por el momento, en la categoría del mejor actor los que tienen todas las papeletas son Leonardo DiCaprio y Timotheé Chalamet, mientras que en la dirección, el mayor riesgo para Paul Thomas Anderson es el recorrido que pueda llegar a tener Un simple accidente.