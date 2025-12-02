Premios Gotham 2025: ‘Una batalla tras otra’ es la mejor película y ‘Un simple accidente’ da la sorpresa
El filme iraní de Jafar Panahi da un gran acelerón en la temporada de premios
Ya se coronó en el pasado Festival de Cannes llevándose la Palma de Oro y ahora, Un simple accidente acaba de dar un golpe de autoridad en la recta final de los certámenes académicos audiovisuales. El filme de Jafar Panahi se ha llevado tres galardones en los Premios Gotham 2025, incluyendo consideraciones como el de la mejor película internacional. Decisión que estrecha el cerco en una competencia donde los futuros Oscar de la categoría extranjera estarán más reñidos que nunca, con candidaturas tan fuertes como La voz de Hind, Valor sentimental y Sirat, al acecho.
Eso sí, a pesar del brillo de la cinta iraní, el mayor reconocimiento de la noche fue a parar a una de esas producciones que concentrarán el mayor número de nominaciones en la próxima alfombra roja: Una batalla tras otra. La adaptación de la imposible Vineland a manos de Paul Thomas Anderson es uno de los mejores largometrajes del año y los Premios Gotham 2025, han terminando validando dicha condición entregándole la consideración a la mejor película.
Cabe señalar que aunque los Premios Gotham 2025 suponen un primer paso hacia la recta final en la carrera hacia los Oscar, funcionan en realidad como un indicador temprano del potencial de algunos títulos y para dar visibilidad a ficciones independientes. En los últimos años existen ejemplos en los que el triunfo del certamen ha coincidido con la gloria de las estatuillas doradas. Como es el caso de Spotlight, Moonlight o Todo a la vez en todas partes. No obstante, la victoria de Anderson y Panahi todavía no es un termómetro fiable al que podamos agarrarnos.
A continuación, repasamos la lista completa de los ganadores de los Premios Gotham 2025.
Premios Gotham 2025: lista completa de los ganadores
Mejor Película
- Bugonia
- East of wall
- Familiar touch
- Hamnet
- Si pudiera te daría una patada
- Lurker
- Una batalla tras otra
- Sorry, baby
- The testament of Ann Lee
- Train dreams
Mejor Interpretación protagonista
- Jessie Buckley por Hamnet
- Lee Byung-hun por No hay otra opción
- Rose Byrne por Si pudiera te daría una patada
- Sopé Dìrísù por My father’s shadow
- Ethan Hawke por Blue Moon
- Jennifer Lawrence por Die my love
- Wagner Moura por El agente secreto
- Josh O’Connor por The mastermind
- Amanda Seyfried por The testament of Ann Lee
- Tessa Thompson por Hedda
Mejor Interpretación de reparto
- Benicio del Toro, por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
- Indya Moore por Father mother sister brother
- Wunmi Mosaku por Los pecadores
- Adam Sandler por Jay Kelly
- Andrew Scott por Blue Moon
- Alexander Skarsgård por Pillion
- Stellan Skarsgård por Valor sentimental
- Teyana Taylor por Una batalla tras otra
Mejor Interpretación revelación
- A$AP Rocky por Del cielo al infierno
- Sebiye Behtiyar por Preparation for the next life
- Chase Infiniti por Una batalla tras otra
- Abou Sangaré por La historia de Souleymane
- Tonatiuh por El beso de la mujer araña
Mejor Dirección
- Mary Bronstein por Si pudiera te daría una patada
- Jafar Panahi por Un simple accidente
- Kelly Reichdhart por The mastermind
- Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Oliver Laxe por Sirat
Mejor Dirección revelación
- Constance Tsang por Blue Sun Palace
- Carson Lund por Eephus
- Sarah Friedland por Familiar touch
- Akinola Davies Jr. por My father’s shadow
- Harris Dickinson por Urchin
Mejor Guion adaptado
- Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar por No hay otra opción
- Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Harry Lighton por Pillion
- Martyna Majok por Preparation for the next life
- Clint Bentley, Greg Kwedar por Train dreams
Mejor Guion original
- Mary Bronstein por Si pudiera te daría una patada
- Jafar Panahi por Un simple accidente
- Kleber Mendonça Filho por El agente secreto
- Eva Victor por Sorry baby
- Louise Peter, Mascha Schilinski por Sound of falling
Mejor Película documental
- 2000 Meters to Andriivka
- BLKNWS: Terms & Conditions
- My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow
- The perfect neighbour
- Put your soul on your hand and walk
Mejor Película internacional
- Un simple accidente
- No queda opción
- Nouvelle Vague
- Resurrection
- Sounf of falling