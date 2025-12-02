Premios Gotham 2025: ‘Una batalla tras otra’ es la mejor película y ‘Un simple accidente’ da la sorpresa

Ya se coronó en el pasado Festival de Cannes llevándose la Palma de Oro y ahora, Un simple accidente acaba de dar un golpe de autoridad en la recta final de los certámenes académicos audiovisuales. El filme de Jafar Panahi se ha llevado tres galardones en los Premios Gotham 2025, incluyendo consideraciones como el de la mejor película internacional. Decisión que estrecha el cerco en una competencia donde los futuros Oscar de la categoría extranjera estarán más reñidos que nunca, con candidaturas tan fuertes como La voz de Hind, Valor sentimental y Sirat, al acecho.

Eso sí, a pesar del brillo de la cinta iraní, el mayor reconocimiento de la noche fue a parar a una de esas producciones que concentrarán el mayor número de nominaciones en la próxima alfombra roja: Una batalla tras otra. La adaptación de la imposible Vineland a manos de Paul Thomas Anderson es uno de los mejores largometrajes del año y los Premios Gotham 2025, han terminando validando dicha condición entregándole la consideración a la mejor película.

Cabe señalar que aunque los Premios Gotham 2025 suponen un primer paso hacia la recta final en la carrera hacia los Oscar, funcionan en realidad como un indicador temprano del potencial de algunos títulos y para dar visibilidad a ficciones independientes. En los últimos años existen ejemplos en los que el triunfo del certamen ha coincidido con la gloria de las estatuillas doradas. Como es el caso de Spotlight, Moonlight o Todo a la vez en todas partes. No obstante, la victoria de Anderson y Panahi todavía no es un termómetro fiable al que podamos agarrarnos.

A continuación, repasamos la lista completa de los ganadores de los Premios Gotham 2025.

Premios Gotham 2025: lista completa de los ganadores

Mejor Película

Bugonia

East of wall

Familiar touch

Hamnet

Si pudiera te daría una patada

Lurker

Una batalla tras otra

Sorry, baby

The testament of Ann Lee

Train dreams

Mejor Interpretación protagonista

Jessie Buckley por Hamnet

Lee Byung-hun por No hay otra opción

Rose Byrne por Si pudiera te daría una patada

Sopé Dìrísù por My father’s shadow

Ethan Hawke por Blue Moon

Jennifer Lawrence por Die my love

Wagner Moura por El agente secreto

Josh O’Connor por The mastermind

Amanda Seyfried por The testament of Ann Lee

Tessa Thompson por Hedda

Mejor Interpretación de reparto

Benicio del Toro, por Una batalla tras otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental

Indya Moore por Father mother sister brother

Wunmi Mosaku por Los pecadores

Adam Sandler por Jay Kelly

Andrew Scott por Blue Moon

Alexander Skarsgård por Pillion

Stellan Skarsgård por Valor sentimental

Teyana Taylor por Una batalla tras otra

Mejor Interpretación revelación

A$AP Rocky por Del cielo al infierno

Sebiye Behtiyar por Preparation for the next life

Chase Infiniti por Una batalla tras otra

Abou Sangaré por La historia de Souleymane

Tonatiuh por El beso de la mujer araña

Mejor Dirección

Mary Bronstein por Si pudiera te daría una patada

Jafar Panahi por Un simple accidente

Kelly Reichdhart por The mastermind

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Oliver Laxe por Sirat

Mejor Dirección revelación

Constance Tsang por Blue Sun Palace

Carson Lund por Eephus

Sarah Friedland por Familiar touch

Akinola Davies Jr. por My father’s shadow

Harris Dickinson por Urchin

Mejor Guion adaptado

Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar por No hay otra opción

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Harry Lighton por Pillion

Martyna Majok por Preparation for the next life

Clint Bentley, Greg Kwedar por Train dreams

Mejor Guion original

Mary Bronstein por Si pudiera te daría una patada

Jafar Panahi por Un simple accidente

Kleber Mendonça Filho por El agente secreto

Eva Victor por Sorry baby

Louise Peter, Mascha Schilinski por Sound of falling

Mejor Película documental

2000 Meters to Andriivka

BLKNWS: Terms & Conditions

My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow

The perfect neighbour

Put your soul on your hand and walk

Mejor Película internacional