El motivo irrisorio por el que casi obligan a DiCaprio a cambiarse de nombre: «Nunca te van a contratar»

En la industria cinematográfica nadie puede poner en cuestión la relevancia de Leonardo DiCaprio como el gran nombre del cine moderno en el campo de la interpretación . Ya desde bien joven, el californiano consiguió su primera nominación de la Academia por ¿A quién ama Gilbert Grape?, midiéndose de tú a tú con estrellas consagradas como Robert De Niro en Vida de este chico o Meryl Streep en La habitación de Marvin. Pero como bien ocurre con todas las leyendas del celuloide, al principio no todos vieron el potencial de DiCaprio. Hasta el punto en el que su primer agente le sugirió un cambio de nombre por un motivo tan irrisorio como desacertado, visto el alcance que ha tenido el carisma del apellido del actor fetiche de Martin Scorsese.

El intérprete se encuentra en estos instantes en plena promoción de Una batalla tras otra, su primera colaboración con el aclamado cineasta Paul Thomas Anderson. En la mayor parte de las entrevistas se le pregunta precisamente, por la asociación con el responsable de Pozos de ambición y El hilo invisible y también claro está por la nueva película y su experiencia trabajando con directores icónicos. Algo de lo que DiCaprio sabe bastante, pues ha estado a las órdenes de figuras autorales tan reconocidas como Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Danny Boyle o Sam Raimi. No obstante, al preguntarle por los momentos más impactantes de su carrera en una charla reciente, el protagonista de Gangs of New York recordó la «divertida» conversación cuando consiguió su primer agente y este le tomó su primera foto de rostro para presentar a las audiciones.

Su rostro era el ideal y su talento, le llevaría a arrasar en todos los castings por delante de la mayoría de los actores de su generación. Sin embargo, desde la agencia de representación vieron bastante claro que DiCaprio tenía que cambiar su nombre porque era «demasiado étnico».

DiCaprio casi cambia su nombre

En la conversación, DiCaprio reveló su anécdota con el nombre tras conseguir su primer agente siendo muy joven:

«Tu nombre es demasiado étnico. Le pregunté ‘¿Qué quieres decir?’. Me respondieron ‘No, demasiado étnico’. Nunca te van a contratar. Tu nuevo nombre es Lenny Williams. ¿Cómo que Lenny Williams?’. Tomamos tu segundo segundo nombre y lo convertimos en tu apellido, y ahora tu nombre es Lenny. Mi padre vio la foto del primer plano que me tomó el agente, la rompió y dijo ‘Sobre mi cadáver’», recordaba el actor en el podcast New Heights.

En la transmisión también se encontraba su compañero de elenco, Benicio del Toro, quien aseguró que a inicio de su carrera también le habían sugerido cambiar su nombre por el de «Benny Del».

¿De qué trata ‘Una batalla tras otra’?

Adaptando la novela de Thomas Pynchon, la sinopsis oficial de Una batalla tras otra es la siguiente: «Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de ex revolucionarios se reúne para recatar a la hija de uno de los suyos».

No te emparanoies y compra ya tus entradas 🎟️ para #UnaBatallaTrasOtra. 🗓️ Mañana 26 de septiembre, solo en cines. pic.twitter.com/kBpXBm6yNw — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) September 25, 2025

La crítica la ha ensalzado como una de las grandes favoritas en la carrera de los Oscar 2026 y aterriza en los cines españoles mañana, día 26 de septiembre.