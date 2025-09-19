‘What Happens at Night’: Scorsese regresa a Apple con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Tras verse involucrado en un buen número de proyectos, parece que Martin Scorsese por fin tiene una futura película entre manos: la adaptación de un drama en clave de thriller que reunirá a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. El filme en cuestión llevará por título What Happens At Night, contando con un guion del nominado al Oscar, Patrick Marber (Closer). Esta representaría la primera vez en la que la actriz norteamericana colabora directamente con el cineasta de Uno de los nuestros y todo a punta a que Apple volverá a financiar la creatividad del realizador italoamericano.

Desde el estreno de Los asesinos de la luna en 2023, Scorsese se ha visto inmerso en múltiples producciones y sin embargo, volver a contar con DiCaprio y tener la oportunidad de dirigir a Lawrence ha vencido en prioridad a todas esas nuevas buenas que situaban al director en otras narrativas. What Happens At Night representará su continuidad dentro del servicio de streaming de la compañía tecnológica, tras aparecer como actor (interpretándose así mismo) en la genial serie The Studio con su correspondiente nominación al Emmy y conseguir 10 nominaciones gracias a la adaptación de la novela de David Grann, anteriormente mencionada. En un principio, el nuevo trabajo llegará a las salas en 2027 y todo parece indicar que su rodaje se desarrollará incluso antes que el de la película biográfica de Jesús que Scorsese le prometió al papa Francisco I.

¿De qué trata ‘What Happens At Night’?

Según revelan desde varios medios norteamericanos, What Happens At Night nos sitúa siguiendo a una pareja estadounidense que viaja a Europa para adoptar un bebé y que en medio del proceso, se ve envuelta en el misterio de un hotel que se encuentra en medio de un pueblo nevado repleto de personajes variopintos, entre los que se encuentran un hombre de negocios, una cantante y un curandero.

La historia tendrá un tono enigmático y marcará la primera asociación entre el director y Marber. El guionista estrenó El crítico de teatro, su último trabajo, en 2023. Mucho antes, obtuvo su primera y única consideración de la Academia al adaptar la novela de Zoë Heller, Diario de un escándalo.

Los asesinos de la luna fue un fracaso comercial, entre otras cosas porque contó con abultado presupuesto de 200 millones de dólares. Se espera que en esta asociación de Apple con Studiocanal, la inversión económica de What Happens At Night no sea tan gigantesca.

A sus 82 años, en su camino fílmico se encuentran varios proyectos aparte del rodaje de la vida de Jesús de Nazaret. Ahí está la producción de un drama criminal ambientado en Hawái que tendrá como protagonistas a Dwayne Johnson y a Emily Blunt.

Scorsese, DiCaprio y Lawrence

De los tres, al que más pronto veremos en salas será a DiCaprio. El actor estrena dentro de una semana la esperada Una batalla tras otra, a las órdenes del director Paul Thomas Anderson. Scorsese ha ejercido de productor ejecutivo en Die, My Love, el último proyecto de Lawrence. Antes de What Happens At Night, la intérprete aparecerá en Bad Blood de Adam Mckay y en The Wives.

Esta nueva película supondrá la segunda colaboración entre DiCaprio y Lawrence, quienes compartieron pantalla en 2021 con No mires arriba. La nueva cinta supondrá la séptima colaboración entre el actor de El renacido y Scorsese.