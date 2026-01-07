Éxito agridulce para James Cameron: la barrera que ‘Avatar 3’ todavía no logra supera

El pasado 19 de diciembre se estrenó en nuestras salas de cine la esperada película de ciencia ficción y aventuras Avatar: Fuego y ceniza. Esta sería la segunda de las cuatro secuelas planificadas de la película Avatar (2009) de James Cameron, en concreto se trataría de una secuela directa de Avatar: El camino del agua (2022), lo que la convierte cronológicamente en la tercera película de la franquicia Avatar. Aunque a algunos de sus seguidores les ha encantado por sus efectos visuales, también ha recibido algunas críticas negativas por ser demasiado predecible, mantener un ritmo demasiado pausado y parecerse a la primera cinta de la serie. Pese a esos comentarios negativos, las cifras en la taquilla no pueden ser mejores porque Avatar: Fuego y ceniza lleva recaudados 760,3 millones de dólares en lo que va del mes de diciembre y enero y ya es la sexta película más taquillera de 2025. Aunque las cifras de taquilla han sido muy buenas, el resultado para muchos es un poco agridulce porque no ha logrado superar a la primera película ya que logró recaudar más de 2,3 mil millones de dólares a nivel mundial durante su estreno.

Hay que tener en cuenta que la película más taquillera del año ha sido la cinta china de animación Ne Zha 2 que ha superado los 2.150 millones de dólares. La segunda ha sido la segunda entrega de Zootrópolis con 1.420 millones de dólares y la tercera Lilo & Stitch con 1.038 millones de dólares. Por lo tanto, haber sido estrenada en diciembre y ya encontrarse en la segunda posición es una buena noticia. Aunque la trama no ha convencido a muchos seguidores, todos creen que logra un increíble espectáculo visual y tecnológico gracias a su uso magnífico del 3D con lo que logra superar de largo a la película original.

La película Avatar: Fuego y ceniza ha sido producida por James Cameron, que también la dirige, Jon Landau, Rick Jaffa y Amanda Silver. En cuanto a la banda sonora Miley Cyrus interpreta en Avatar: Fuego y ceniza la canción Dream as One compuesta junto a Mark Ronson y Andrew Wyat y Zoe Saldaña The Future and the Past. Esta película es perfecta para disfrutar de una tarde de cine con la familia este mes de enero y disfrutar con sus increíbles efectos visuales.

¿De qué trata la película Avatar: Fuego y ceniza?

Los protagonistas de esta cinta son Jake Sully y su familia que en esta nueva entrega siguen sufriendo por la muerte de Neteyam. Cuando llega una flota de naves mercantes voladoras, deciden que Spider debe abandonar la Metkayina, pero también que la familia lo acompañará en este complicado viaje.

Por desgracia el grupo sufre una emboscada por parte de los Mangkwan, una agresiva tribu Na’vi con una visión más agresiva que el resto de los pueblos de su complejo mundo. El problema es que a diferencia de los clanes que hemos conocido anteriormente en las otras dos entregas, sus miembros no dudan en recurrir a la violencia para conseguir sus fines, aunque esto signifique enfrentarse a otros clanes. Los Mangkwan están liderados por su tsahìk Varang y se dedican a incendiar los barcos, saquearlos y matar a los supervivientes.

Según la sinopsis oficial debido a esta nueva amenaza, «Pandora se convierte en un territorio aún más inestable, donde los conflictos internos ponen en peligro el equilibrio del planeta y obligan a replantear la lucha por su supervivencia». Los protagonistas de esta nueva entrega tendrán de nuevo que intentar sobrevivir en un mundo totalmente hostil.

El reparto de esta cinta de ciencia ficción

El actor Sam Worthington da vida a Jake Sully, un ex humano que se enamoró de Neytiri y se hizo amigo de los Na’vi después de convertirse en parte del Programa Avatar y la actriz Zoe Saldaña a Neytiri, la esposa de Jake, hija del anterior jefe del clan. También en el reparto tienen un papel de peso el actor CCH Pounder como Mo’at, el líder espiritual de los Omaticaya.

También en el reparto de la película Avatar: Fuego y ceniza están los actores Cliff Curtis como Tonowari, el líder del clan de personas del arrecife de Metkayina, Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch, Michelle Yeoh como Dra. Karina Mogue, Joel David Moore como el Dr. Norm Spellman, Matt Gerald como el cabo Lyle Wainfleet, Giovanni Ribisi como Parker Selfridge, Dileep Rao como el Dr. Max Patel, un científico, Sigourney Weaver como la adolescente Na’vi Kiri, hija de Neytiri y Jake Sully, Oona Chaplin como Varang y David Thewlis, entre otros.

La película Avatar: Fuego y ceniza ha sido el último gran estreno del año y está claro que está causando una gran expectación. Tendremos que esperar a que anuncie Disney+ la fecha definitiva para saber cuando se estrenará la cuarta entrega de esta serie de películas.