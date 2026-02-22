La miniserie que pasa desapercibida en Netflix y que es una joya wéstern: la vas a devorar en un fin de semana

Si te gustan los wésterns del estilo de Yellowstone, no te puedes perder la miniserie italiana Bandoleros (Briganti) que se estrenó en 2024 y está disponible en el catálogo de Netflix. Una ficción inspirada en algunos personajes que existieron en realidad durante la época del bandolerismo tras la unificación italiana a mediados del siglo XIX en el sur del país. Un momento histórico bastante complicado en el que muchas regiones del país sufrieron la pobreza y el abandono. La serie Bandoleros cuenta la historia Filomena De Marco, una mujer infeliz que decide matar a su marido un hombre debido a que la maltrataba, y decide huir junto con una banda de bandidos de Lucania para buscar un tesoro. Una serie compleja y diferente que sigue las reglas de los western clásico, aunque no está ambientada en Lejano Oeste y que seguro les va a encantar a todos los aficionados a este género.

La miniserie italiana Bandoleros ha sido dirigida por Stephen St. Leger, Nicola Sorcinelli y Antonio Le Fosse, los cuales han reconocido la influencia en esta producción del spaghetti wéstern, un subgénero que revolucionó el cine italiano en los años sesenta. Una original producción creada por GRAMS que está basada en una historia real que es conocida como la leyenda del oro perdido de la brigada del general Borges, aunque sus creadores han explicado que no se trata de una reconstrucción exacta de los hechos. Además, la serie Bandoleros está protagonizada por las actrices Michela De Rossi que da vida a la valiente Filomena y Matilda Lutz a Michelina Di Cesare.

Una original serie que cuenta con solo 6 episodios de aproximadamente 50 minutos titulados El mapa, El fúsil, El buey, De la tierra hacemos, La novia, la asesina y la lunática y El pozo. Esta ambiciosa ficción fue rodada en la región italiana de Apulia en aisladas y agrestes localizaciones naturales s del sur de Italia llenas de enormes montañas, pueblos de mala muerte y caminos polvorientos donde este grupo de bandoleros tienen que sobrevivir.

¿Qué sucede en la miniserie italiana Bandoleros?

En esta ficción se cuenta la historia de Filomena, una mujer que mantiene una vida acomodada, pero que es infeliz porque sufre por el maltrato constante al que le somete su marido. Filomena, ante esta situación, toma la decisión de matar a su marido y abandonar su hogar para para unirse a un grupo de bandoleros. Filomena cambia su vida y su carácter ya que tendrá que convertirse en una mujer dura y rebelde.

Hay que tener en cuenta que esta serie está ambientada en un momento crítico de la historia de Italia en la que después de la reunificación de Italia el banco de Palermo fue vaciado para financiar la guerra y el botín ha sido enterrado en algún lugar desconocido. Nadie sabe dónde se encuentra y todos buscan un mapa que ha desaparecido.

Poco a poco Filomena logra destacar dentro del grupo de bandoleros y debe tomar decisiones importantes para que puedan sobrevivir que en ocasiones pueden ser incluso despiadadas. El objetivo de este grupo de bandoleros es encontrar el oro y para conseguirlo tendrán que enfrentarse con el ejército piamontés de Fumel.

Aunque el wéstern es un género tradicionalmente protagonizado por hombres en la serie Bandidos, como en otras como Godless, son las mujeres las cuales ocupan el centro de la acción. En este duro camino que ha elegido Filomena está siempre acompañada por Michelina que la ayudará a reinventarse y sobrevivir.

El reparto de este western

Los protagonistas son las actrices Michela De Rossi como Filomena De Marco y Ivana Lotito como Maria «Ciccilla» Oliverio. También tienen un papel de peso los actores Matilda Lutz como Michelina Di Cesare, Orlando Cinque como Pietro Monaco y Marlon Joubert como Giuseppe Schiavone.

En el reparto están los actores Ernesto D’Argenio como Cosimo Giordano, Giuseppe Lo Piccolo como Salvatore, Pietro Micci como Fumel, Nando Paone como Ventre, Federico Ielapi como Jurillo, Josafat Vagni como Manzo, Gianmarco Vettori como Marchetta, Lorenzo de Moor como Muto, Leon Faun como Celestino, Alessio Praticò como Don Orlando, Giulio Beranek como Francesco Guerra, Simone Borrelli como Alessandro Pace, Adriano Chiaramida como Antonio Monaco, Alida Baldari Calabria como Lissandra, Astrid Casali como Maria y Giampiero De Concilio como Luigi, entre otros.

La serie Bandoleros es una buena opción para los que quieran descubrir un wéstern diferente protagonizado por mujeres valientes que deben tomar decisiones arriesgadas para sobrevivir en esa olvidada región de Italia. Filomena tiene que sobrevivir en una tierra pobre y maldita en la que todos quieren conseguir dinero y son capaces por él de hacer cualquier cosa. Pero, además, es un lugar en el que todos intentan luchar por su libertad y su forma de vivir.