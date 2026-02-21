Está en Netflix y es la serie de romanos más adictiva: lleva la épica de los gladiadores a un nivel nunca visto

Netflix sabe lo que gusta a sus usuarios e intenta engordar su catálogo con series que seguro van a triunfar. Por eso ha incluido en este catálogo la serie Spartacus que se emitió por primera vez en la cadena Starz desde enero de 2010 hasta abril de 2013. Una serie histórica ambientada en Roma en la que se cuenta la vida del conocido gladiador Espartaco y su famosa rebelión. Una misión complicada porque todos recordamos la famosa película Espartaco de 1960 dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por el inolvidable Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jeans Simmons y Tony Curtis. Todo un peliculón con el que es difícil competir, aunque en este caso esta serie de 2010 que se puede ver en Netflix también ha obtenido numerosas críticas buenas.

La serie Spartacus ha sido creada por Steven S. DeKnightm dirigida por Michael Hurst, Rick Jacobson y Jesse Warn y producida por Steven S. DeKnight y Robert Tapert. Esta ficción histórica consta de 4 temporadas diferentes, contó con un presupuesto de cinco millones de dólares por episodio y fue rodada en Nueva Zelanda. La serie comienza con la temporada Sangre y Arena, sigue con la precuela Dioses de la Arena y termina con Venganza y La guerra de los condenados. Esta serie es totalmente imprescindible para los amantes de las ficciones de romanos y los que quieran disfrutar de una buena serie histórica.

¿De qué trata la serie Spartacus?

La primera temporada de la serie de titula Spartacus: Sangre y arena tiene 13 episodios y cuenta la, vida de Espartaco, el cual es capturado a manos de los romanos en la región de Tracia, antes de convertirse en el líder de la rebelión de esclavos contra el Imperio romano. Espartaco ingresará en la escuela de gladiadores de Batiatus donde vivirá diferentes aventuras con sus compañeros gladiadores y se contará también su relación con los romanos más próximos a Espartaco. Esta primera temporada está protagonizada por el actor galés Andy Whitfield. Finalmente que por desgracias falleció por un linfoma no-Hodgkin.

La segunda temporada es Spartacus: Dioses de la arena y es una precuela en la que se cuenta la sangrienta historia de la Casa de Batiatus y la ciudad de Capua años antes de la llegada de Espartaco al ser capturado en Tracia. Su protagonista es Gánico, papel interpretado por el actor Dustin Clare, el primer gladiador que se hace Campeón de Capua.

La tercera temporada es Spartacus: Venganza y cuenta como tras la sangrienta huida de la Casa de Batiato, la rebelión de gladiadores empieza a preocupar a otdos. El pretor Claudio Glaber y sus tropas romanas son enviados a Capua para enfrentarse a los seguidores de Espartaco. El tracio tendrá que elegir entre vengarse del hombre que condenó a su esposa a la esclavitud y a la muerte o intentar evitar que su ejército de gladiadores fracase.

La cuarta y última temporada se llama Spartacus: Guerra de los condenados y consta de 10 episodios. Comienza seis meses después de la muerte de Glabro y se centra en el combate entre el ejército de gladiadores liderados por Espartaco y compuesto por Crixo, Gánico y Agron y las legiones romanas de Marco Licinio Craso, en la que se encontraba un joven Julio César.

El reparto de esta serie histórica

El protagonista de la primera temporada fue el actor Andy Whitfield, pero debido a su enfermedad y su fallecimiento fue sustituido por Liam McIntyre en la tercera y cuarta entrega. La segunda temporada es una precuela y su protagonista es al que da vida.

En el reparto de esta serie también están actores como Manu Bennett que interpreta el papel de Crixo, Erin Cummings el de Sara, Peter Mensah el de Enomao, Nick E. Tarabay el de Ashur, Katrina Law el de Mira y Dustin Clare el de Gannicus, entre otros.

La serie Spartacus sigue el patrón de estas ficciones de romanos en las que predominan los combates entre gladiadores, las escenas de violencia y sangre y las numerosas muertes. Aunque también sorprenden sus escenas de sexo, el intenso ritmo y las coreografías.

Una serie histórica ambientada en la antigua Roma que se deja ver, aunque tiene algunos momentos sorprendentes. En las plataformas de streaming también se pueden ver películas como Gladiator en Prime Video y Movistar Plus+.

En las plataformas de streaming se pueden encontrar series como Roma que se puede ver en Max, Amazon Prime Video y Movistar Plus+ y es una excelente coproducción entre la BBC, HBO y la RAI, Those About to Die protagonizada Anthony Hopkins en Prime Video, la clásica Yo, Claudio producida y emitida por la BBC en 1976 que está disponible completa en Filmin, la española Imperium que se puede disfrutar en Prime Video, Atresplayer o Movistar Plus+o Domina de 2021 que fue creada y escrita por Simon Burke para Sky Atlantic y se está disponible en Movistar Plus+.