Netflix está a punto de sacar la serie que todos esperan: la novedad de los creadores de ‘Stranger Things’

Si eres uno de los seguidores de la serie Stranger Things no te puedes perder la nueva producción de los hermanos Duffer: Algo terrible está a punto de suceder. En esta ocasión es una nueva serie de terror que se estrenará el próximo 26 de marzo en Netflix y de la que ya se puede ver el tráiler que os lo colgaremos al final de este artículo. ¿En qué se parece a Stranger Things? En nada, la verdad porque se trata de una ficción de terror está ambientada en una boda y cuenta la historia de una mujer que se traslada a la casa de los padres de su prometido y allí tras una serie de sucesos extraños, empieza a confundir la realidad con lo que le está ocurriendo. En Algo terrible está a punto de suceder sus creadores nos sorprenden con una atmósfera oscura y asfixiante, pero totalmente diferente a la ochentera Stranger Things.

La serie Algo terrible está a punto de suceder ha sido dirigida Weronika Tofilska, a la que conocemos por ser la creadora de la incómoda ficción Mi reno de peluche, y el guion es de Haley Z. Boston. Además, esta nueva ficción consta de solo 6 episodios y está protagonizada por la actriz Camila Morrone a la que conocemos por su trabajo en la serie Daisy Jones & The Six, que se puede ver en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. También están en el reparto los actores Adam DiMarco, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine y Zlatko Buric.

¿De qué trata la serie de Netflix Algo terrible está a punto de suceder?

Esta nueva serie, como hemos comentado comienza con la boda de Raquel, la protagonista, una mujer que se traslada a la casa de los padres de su prometido para este acontecimiento. El problema es que allí comienzan a tener lugar toda una sucesión de fenómenos extraños y ella empieza a confundir la realidad con sus visiones.

Según la sinopsis oficial de Netflix: «Ambientada en una boda, sigue a una mujer que viaja a casa de los padres de su prometido, donde una serie de extraños sucesos comienzan a volverla paranoica». Aunque para ahora no tenemos más datos, algunos apuntan a que el tono y las imágenes que se han visto en el tráiler tienen un aire a clásicos de terror como Carrie o La semilla del diablo. Eso sí con alguna pincelada de humor y por supuesto con mucha tensión y suspense.

Según ha explicado la showrunner Haley Z. Boston en Tudum, la cual ha trabajado en producciones como El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro y la serie de terror Nuevo sabor a cereza, a ella le encanta el terror y es algo natural ya que es como procesa sus propias emociones, sentimientos y su propia comprensión del mundo. A lo que ha añadido: «Creo que el terror te permite explorar sentimientos tabú y darles más fuerza a todos estos miedos».

También ha explicado que el tono de esta serie es «inquietante, un terror que te pone los pelos de punta» y que está mezclado con una narrativa centrada en los personajes. «Me encanta explorar personajes. Creo que a veces eso falta en el género del terror», ha explicado. «Mi enfoque natural se basa en los personajes, los diálogos y el humor, y luego lo infundo con un terror inquietante… Pienso: Quiero sentirme inquieta. Quiero sentirme aterrada», ha añadido la showrunner Haley Z. Boston.

El reparto de esta serie de terror

Los protagonistas de esta serie son los actores Camila Morrone (Daisy Jones & The Six, El agente secreto) y Adam DiMarco (The White Lotus, Overcompensating) que dan vida a la pareja protagonista Rachel y Nicky. También tienen un papel de peso los actores Jennifer Jason Leigh (Fargo, Annihilation) que interpreta el papel de Victoria, Zlatko Buric (Triangle of Sadness) y Ted Levine (Monk, Big Sky) el de Boris.

También en el reparto de Algo terrible está a punto de suceder están los actores Gus Birney (Shining Vale, ​The Sign in Sidney Brustein’s Window) que da vida a Portia, Karla Crome (The Last Disturbance of Madeline Hynde, Lazarus) a Nell, awyer Fraser (The Good Doctor) a Jude y Jeff Wilbusch (Unorthodox, Oslo) a Jules, entre otros.

Por ahora poco más os podemos contar de la serie Algo terrible está a punto de suceder, salvo la sinopsis, sus protagonistas y el tono tan diferente que se supone que va a tener esta ficción de terror. Además de estos proyectos, los hermanos Duffer también están trabajando en la serie de misterio The Boroughs que está ambientada en una comunidad de jubilados en el desierto de Nuevo México, los cuales se tienen que enfrentar a una amenaza sobrenatural y el spin-off animado Stranger Things: Relatos del 85 que está ambientado entre la segunda y tercera temporada de Stranger Things.