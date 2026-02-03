Primer vistazo a la serie ‘Relatos del 85’: el regreso animado de Stranger Things

Ya ha pasado más de un mes desde que tuvimos que despedirnos de la serie creada por los hermanos Duffer. Sin embargo, un final nunca es un final, sobre todo si existe toda una industria que pretende seguir explotando el universo de la mayor propiedad intelectual que jamás ha tenido Netflix. Por eso, mientras algunos todavía se recrean en el duelo del doloroso adiós a través de la visualización en bucle del documental Una última aventura, la «gran N roja» ya prepara el lanzamiento de Relatos del 85: una historia animada con los protagonistas clásicos de Stranger Things.

Los suscriptores del servicio de streaming podrán disfrutar a finales de abril de un spin-off que nos cuenta, una historia navideña que les sucedió a los jóvenes de la serie en el duro invierno sufrido por Hawkins en 1985. Así y mediante un estilo de dibujo que imita la animación de las ficciones infantiles de dicha década, Relatos del 85 se situará cronológicamente entre las temporadas dos y tres de la saga principal. Es decir, volveremos a ver a Once, Mike, Will, Dustin y Lucas enfrentarse a otro desafío paranormal con un monstruo hasta ahora inédito, que surge desde el subsuelo helado del pueblo. Aunque ya habíamos visto algunas imágenes promocionales, hace algunas horas Netflix ha compartido el primer adelanto de esta nueva aproximación fantástica que los Duffer, diseñaron junto a Eric Robles y el estudio Flying Bark Productions, los responsables detrás de ¿Qué pasaría si…? de Marvel. Aparte de los niños, el tráiler permite que veamos la presencia de otros personajes adultos como Jim Hopper y Steve Harrington.

Tráiler de ‘Relatos del 85’: la nueva serie de Stranger Things

Manteniendo la esencia de la ciencia ficción y parte de su terror clásico, Relatos del 85 se ha descrito como una historia de Stranger Things «más accesible» para las audiencias jóvenes. Es decir, al igual que sucede a nivel cronológico, la apuesta volverá a vincularse esa identidad infantil y un tanto ingenua que la serie original perdió inevitablemente por culpa del crecimiento de sus estrellas.

Parece que algo del Upside Down ha conseguido sobrevivir… ‘Stranger Things: Relatos del 85’ llega el 23 de abril. pic.twitter.com/aixi1Wzplr — Netflix España (@NetflixES) February 2, 2026

El material promocional recupera las dinámicas que cualquier fanático de la franquicia conoce. Hopper cuida de Once y tiene un ojo puesto en su amistad romántica con Mike, el grupo disfruta con sus bicis por el pueblo, Lucas y Max comienzan a congeniar y una gran tormenta iniciará el nacimiento de una nueva campaña de Dragones y Mazmorras por parte de los protagonistas. Desgraciadamente para ellos, la diversión esconde un peligro que avanza por debajo de la nieve: una criatura del Mundo del Revés ha sobrevivido y mutado en un terrible y poderoso monstruo.

Como guiño final, encontramos a Steve ligando con una chica a la que accidentalmente llama «Nancy», su ex novia y hermana de Mike. El único punto negativo de Relatos del 85 es que ninguno de los actores originales regresa para doblar a los personajes.

Número de capítulos y fecha de estreno

Todavía se desconoce el número de capítulos exacto, pero se espera que termine siendo una miniserie cerrada. Relatos del 85 llegará a Netflix el próximo 23 de abril.