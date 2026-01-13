‘Stranger Things 5’ ya es una de las series más vistas de Netflix: ¿puede alcanzar el primer puesto?

Los fans de Stranger Things 5 se despidieron de la serie de Netflix con la emisión del último episodio el pasado día 1 de enero. Y aunque el plan de la compañía pasa por seguir expandiendo el universo sobrenatural creado por los hermanos Duffer, ni siquiera el reciente documental detrás de las cámaras puede servir como placebo para ese duelo seriéfilo que padece en estos instantes, toda una generación de espectadores. Ahora, tras dos semanas siendo tendencia, la última temporada de la ficción acaba de entrar en el top 10 histórico de la compañía fundada por Marc Randolph y Reed Hastings.

Con toda la expectación generada del punto y final de una serie que llevaba casi una década en activo, a nadie le extrañaría la irrupción de la quinta temporada en el Olimpo de contenidos del terminal. Pero podemos contar con los dedos de una mano las veces que un producto audiovisual de la marca ha conseguido dicha proeza en tan poco tiempo. Actualmente, Stranger Things 5 es la novena serie más vista de la historia de Netflix. Los ocho episodios, acumulan 105 millones de visualizaciones y lo más previsible es que la próxima semana sobrepase también a la tercera temporada de Los Bridgerton, la cual ostenta unos números de 106 millones de visionados.

No obstante, el adiós de Stranger Things 5 no ha supuesto únicamente un crecimiento de visitas de Netflix en esa temporada. Toda la serie ha crecido al unísono, destacando la presencia de una cuarta temporada que ocupa el tercer puesto del podio, con 140 millones de visualizaciones. Por delante, el enfrentamiento final de Once y compañía contra Vecna tiene a toda una ristra de rivales virales que a lo largo de los últimos años, han logrado confeccionar unos datos aparentemente imbatibles. ¿Quién ocupa el primer puesto? ¿a qué rivales debe enfrentar antes el trabajo de los Duffer? ¿no estar en lo más alto es un fracaso para la propiedad intelectual?

‘Stranger Things 5’: la única gran IP de Netflix

Más allá del éxito evidente, la despedida de Stranger Things deja una huella preocupante en la trayectoria de Netflix: la incapacidad de la major para generar grandes licencias comerciales. Sí, puede que el estudio haya conquistado a la audiencia global gracias a Los Bridgerton o Miércoles. Pero ninguna de estas ha logrado ser un producto transgeneracional, a la altura de otras grandes series como Juego de Tronos o Breaking Bad. Sólo la historia de los Duffer puede medirse en esa categoría y no alcanzar al menos el podio de la trascendental lista, podría verse como una especie de fracaso, dada la relevancia de la IP en el mainstream y la cultura popular.

Aparte del reciente documental Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5, Netflix estrenará una serie animada titulada Relatos del 85, con los mismos protagonistas en una historia situada cronológicamente, entre la segunda y la tercera temporada.

La lista completa del Top 10 histórico de Netflix

A día de hoy, la lista del top 10 de las series más vistas (habla inglesa) en Netflix es el siguiente: