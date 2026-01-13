Sólo tiene 6 episodios: la miniserie de Netflix que ya es lo mejor que he visto este 2026

Uno de las estrenos que nos ha sorprendido este mes de enero en Netflix es el de la serie Él y ella (His & Hers) que se está convirtiendo en un éxito gracias al boca oreja. Una original ficción que está basada en la novela bestseller homónima de Alice Feeney que triunfó en todas las librerías en 2020 y que fue publicada en nuestro país por la editorial Principal Noir. Esta nueva miniserie de Netflix cuenta solo con seis episodios de aproximadamente una duración de unos 45 minutos y se centra en un asesinato que tiene lugar en el pequeño pueblo de Dahlonega en Georgia en el que nunca ocurre nada y que poco a poco se va a complicando más y más. La nueva ficción sigue la investigación criminal que tiene lugar en un entorno donde nadie parece decir toda la verdad y cada versión de los hechos tiene matices distintos.

La serie Él y ella está dirigida por Anja Marquardt y William Oldroyd y ha contado en los diferentes guiones de los episodios con William Oldroyd, Bill Dubuque, Dee Johnson y Tori Sampson. Además, otro de los atractivos de la serie es que está protagonizada por la actriz Tessa Thompson, a la que hemos visto en Westworld que da vida a Anna la periodista y el actor Jon Bernthal da vida al detective Jack Harper. Esta nueva ficción es una buena opción para los que están buscando una serie de ficción que sorprende desde el primer minuto.

¿Qué ocurre en la serie de suspense Él y ella?

La serie comienza con el relato de Anna, una periodista que vive en Atlanta medio retirada hasta que tiene lugar un asesinato sacude Dahlonega, el pueblo de Georgia donde creció. Al conocer la noticia decide regresar a este lugar del que no guarda buenos recursos para cubrir el caso desde una mirada periodística que se va volviendo cada vez más personal.

Y eso no es todo porque la investigación policial la está llevando Jack Harper, un detective local o jefe del condado y exmarido de Anna y eso supone desde el primer momento un gran conflicto profesional y emocional ya que cada uno tiene intereses diferentes y, en ocasiones, encontrados. Jack sigue teniendo un carácter fuerte, pero lleva ahora una vida tranquila junto a su familia. Todo cambia para él cuando tras el crimen una reportera le pregunta si conocía personalmente a la víctima y se da cuenta de que la periodista es Anna, su exmujer a la que lleva tiempo sin ver.

La investigación policial va avanzando y sacando a la luz los secretos, los desencuentros y los silencios de esta pequeña comunidad y, al mismo tiempo, Anna sigue haciendo preguntas en la localidad para descubrir qué ha pasado. Una serie que sorprende por su brillante trama, por el misterio que esconde y la increíble interpretación de los dos protagonistas, los actores Tessa Thompson y Jon Bernthal.

El reparto de esta nueva serie de suspense

La actriz Tessa Thompson da vida a Anna, la periodista que se traslada a su pueblo natal para investigar sobre el caso. A esta actriz la hemos visto en las ficciones como Valkyrie en Thor: Ragnarok y Creed y en series como Westworld. El actor Jon Bernthal da vida al complejo detective Jack Harper y ex marido de Anna. A este actor le hemos visto en la ficción de Marvel The Punisher y en The Walking Dead.

También tiene un papel de peso el actor Pablo Schreiber que da vida a Richard que es el cámara de la periodista y el marido de Lexy. Un actor al que hemos visto en Orange Is the New Black y Halo. Además, en el reparto están los actores Sunita Mani que da vida a Priya, la nueva detective que trabaja junto a Jack, Rebecca Rittenhouse a Lexy, la presentadora de las noticias, Marin Ireland a Zoe, la hermana de Jack, Crystal Fox a Alice, la madre de Anna y una de las piezas más importantes de este misterio, Chris Bauer a Clyde Duffie, el esposo de una de las víctimas del caso y Poppy Liu a Helen Wang, la cual dirige un internado femenino, entre otros.

La serie de Netflix Él y ella tiene la habilidad de convertir al espectador en un detective aficionado que intenta descubrir qué es lo que ha pasado. En la historia se dan a conocer dos versiones de una misma historia y va manteniendo al espectador pegado a la pantalla mientras que se van dando pistas sobre lo que ha sucedido. Esta nueva serie es una buena opción para los que quieren comenzar este año 2025 con una ficción de misterio y suspense entretenida y perfecta para un maratón de fin de semana en el mes de enero.