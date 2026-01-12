Todos los estrenos de series que estamos esperando para 2026: de ‘La casa del dragón’ a ‘Los Bridgerton’

Acaba de comenzar el 2026 y las plataformas de streaming no paran de anunciar estrenos de series y películas. Entre los más esperados de series están, por supuesto, la primera parte de la temporada 4 de Los Bridgerton el 29 de enero en Netflix y la tercera entrega de La casa del dragón que se estrenará en algún momento de este verano en HBO. Max. Además, también se esperan en enero los estrenos de la segunda temporada de las series The Pitt y de El infiltrado, El misterio de las siete esferas y El caballero de los Siete Reinos. En febrero también llegarán a las plataformas de streaming las series Salvador y American Love Story y en marzo la temporada final de Outlander, Scarpetta y Rooster. En abril se estrenarán en HBO Max la tercera temporada de Euphoria, Margo tiene problemas dinero y Los testamentos.

Por último, os apuntamos dos estrenos de series este 2026 pero que todavía no se ha confirmado la fecha exacta la española El crimen de Pazos, protagonizada por Tristán Ulloa que cuenta la historia real del brutal ataque a una mujer durante un supuesto robo en un pueblo gallego, y la comedia negra DTF St. Louis. Un comienzo de año muy movidito en el que podremos disfrutar de estrenos de nuevas temporadas de algunas de las series con más visualizaciones de las plataformas como Los Bridgerton, Euphoria, Outlander o El infiltrado y también de nuevas y prometedoras series como Salvador o Los testamentos.

The Pitt Temporada 2

El pasado 8 de enero se estrenó en HBO Max este drama cuya primera temporada obtuvo cinco Emmys y se convirtió en todo un éxito de audiencia en 2025. Una serie que nos recordó a Urgencias y Anatomía de Grey y que está protagonizada y producida por Noah Wyle, el cual interpreta a un inteligente jefe de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Center que tiene que trabajar de nuevo bajo mucha presión. En esta ocasión podremos ver 15 nuevos episodios en el que los médicos de guardia tendrán que demostrar su habilidad en un complejo 4 de julio.

El infiltrado Temporada 2

El 11 de enero llegará a Prime Video la segunda temporada de esta serie que triunfó hace diez años. El actor Tom Hiddleston volverá a dar vida Jonathan Pine, un espía que tendrá que infiltrarse en esta ocasión en una red criminal internacional que opera entre Europa, Oriente Medio y América Latina. La actriz Olivia Colman también volverá a encarnar el papel de la oficial de MI6, Angela Burr y también estarán en el reparto los actores Camila Morrone y Diego Calva.

El misterio de las siete esferas

El próximo 15 de enero de estrenará esta miniserie de solo tres episodios basada en la novela homónima de Agatha Christie. Una nueva ficción ambientada en los años 20 protagonizado por Lady Eileen, una joven detective amateur cuya misión será resolver un crimen luego de una lujosa fiesta en una mansión campestre de Inglaterra. Una serie protagonizada por los actores Helena Bonham-Carter, Martin Freeman, Mia McKenna-Bruce y Corey Mylchreest.

El caballero de los Siete Reinos

Otro de los estrenos más esperados de series de 2026 es el de esta precuela de Juego de Tronos que llegará a HBO Max el 18 de enero está basada en los Cuentos de Dunk y Egg escritos por George R. R. Martin. Está formada por historias cortas ambientadas un siglo antes de los sucesos de la guerra por el Trono de Hierro. La historia se centra en las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk), un caballero errante y humilde, y su escudero, Egg, el cual es en realidad es un joven Aegon Targaryen.

Los Bridgerton Temporada 4

Por fin se estrenará en Netflix la nueva temporada de esta romántica serie que esta vez se centrará en la historia de amor entre Benedict Bridgerton, el hermano artista y rebelde, y la misteriosa dama Sophie Baek. En esta ocasión la temporada tendrá dos partes de las cuales la primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero. De nuevo nos sorprenderán con romances, secretos y nuevos bailes de máscaras.

Salvador

Otra de las series más esperadas para 2026 es esta de 8 episodios que llegará a Netflix el próximo 6 de febrero, un nuevo drama rodado en Madrid y protagonizado por Luis Tosar. Una nueva producción de Aitor Gabilondo, el creador de series como Patria, El Príncipe y Vivir sin permiso y cuenta la historia se centra en Salvador Aguirre, un conductor de ambulancias que tras un accidente descubre que su hija es parte de un grupo radical violento. Desde ese momento el protagonista intentará salvarla y comprender qué le ha pasado.

American Love Story

El nuevo proyecto de Ryan Murphy forma parte de su franquicia American Story y relata la compleja historia de amor entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, una pareja que mantuvo al mundo en vilo durante más de una década. Los papeles del hijo del expresidente de Estados Unidos y el icono de moda del momento son interpretados por Paul Kelly y Sarah Pidgeon y Naomi Watts da vida Jackie Kennedy.

Outlander Temporada final

La octava y última entrega de esta serie, cuya primera entrega se estrenó en 2014, llegará a Movistar Plus+ a partir de marzo, pero todavía no conocemos la fecha concreta. Una serie basada en la saga escrita por Diana Gabaldon, este drama cuenta la historia de Claire Randall y Jamie Fraser, que disfrutan de un amor a través del tiempo y países como Escocia, Francia, Jamaica y Estados Unidos. Esperamos que el final esté a la altura de lo que esperan sus seguidores.

Scarpetta, uno de los estrenos de series del 2026

El 11 de marzo se estrena esta serie en Prime Video protagonizada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis que cuenta la historia de la doctora Kay Scarpetta, una médica forense con grandes habilidades para resolver crímenes, la cual tiene que regresar a su antiguo puesto de trabajo en Virginia. En el reparto también están actores Bobby Cannavale (Vigilante) y Ariana DeBose (West Side Story).

Rooster

A partir de marzo llegará a HBO Max esta serie que supone el regreso de Steve Carell tras años centrado el ek drama de la mano de Bill Lawrence, el creador de series como Ted Lasso y Scrubs. La serie se centra en la desastrosa relación entre un exitoso escritor y su brillante hija en el entorno universitario donde él trabaja y ella estudia que tendrá como consecuencia numerosas tensiones y problemas.

Euphoria Temporada 3

En abril llegará a HBO Max la nueva temporada de esta serie después de numerosos retrasos en su producción. La historia comienza cinco años después de la última temporada y se desarrolla en localizaciones como como la frontera de México, los suburbios y Hollywood. Una temporada más oscura en la que se profundizará en las adicciones, vínculos tóxicos y los problemas de salud mental.

Margo tiene problemas dinero

El 15 de abril se estrenará en Apple TV+ esta serie de David E. Kelley, creador de Big Little Lies, que está protagonizada por Michelle Pfeiffer, Elle Fanning y Nicole Kidman que también ejercen como productoras ejecutivas. Cuenta la historia sigue a Margo Millet, una joven cuya vida da un giro al quedar embarazada de su profesor de inglés en la universidad. La protagonista buscará la forma de mantener a su bebé y pagar sus deudas a través de OnlyFans, una plataforma de contenido adulto.

Los testamentos

Por último, en otro de los estrenos de series más esperados para 2026 es esta que se estrenó en abril también se estrenará en Disney+ la secuela de El cuento de la criada, basada en la novela homónima de Margaret Atwood. La historia transcurre cinco años después de lo que ocurrió en l anterior y veremos a una nueva generación de jóvenes en la República de Gilead, la teocracia distópica producto de una tergiversación de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Estará protagonizada por Chase Infiniti, la actriz de Una batalla tras otra, que dará vida a Agnes, una adolescente que ha crecido dentro del régimen y se empieza a cuestionar todo lo que le rodea.