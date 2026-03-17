Ana Milán: «No me importaría que hubiera un auge de católicos porque la fe es un don»

«¿Qué te ha salvado de ser gilipollas?». Así de directa es Ana Milán con rostros de sobra conocidos en Ex. La vida después, un programa cuyo nombre no le termina de convencer -«no pongas lo de Ex»-. Ana Milán vuelve a la televisión dispuesta a poner en práctica una costumbre, asegura, perdida: la de escuchar al de enfrente. Lo hará en Cuatro a partir de este miércoles, justo después de la emisión de Horizonte.

Aunque pueda parecerlo, el programa no tiene nada que ver con parejas rotas, sino con gente -conocida- «que está de vuelta de algo». En cada entrega, Ana Milán abordará un tema distinto con el entrevistado de turno. Debuta en este formato con dos nombres de peso, Rosalía y Tamara Falcó. ¿Qué tienen en común ambas? La fe. «Tienen visiones completamente diferentes», explica.

La actriz y presentadora comparte con el personaje, más que una entrevista, una conversación, pero los titulares van surgiendo solos. Ana Milán hace gala de una virtud perfecta con la que logra dar un toque de distinción a esos encuentros frente a la cámara, pero en un entorno íntimo: la capacidad de escucha.

Por eso, asegura, logra también sacar a la luz la personalidad del entrevistado «sin adulterar» y «sin directrices», porque «se nota cuando no hay verdad, cuando todo es una pose».

De hecho, si alguien intentara sostener una fachada, lo tendría complicado, porque Ana Milán es directa en sus preguntas. «¿Eres mejor sin Lucas?» (a Andy, de Andy & Lucas), «¿te exigieron en algún momento ‘baja la pluma’?» (a Blas Cantó en Auryn) o «¿qué te ha salvado de ser gilipollas?» (a Rosalía) son sólo algunas de las cuestiones que ejemplifican su falta de filtros.

Por las manos de Ana Milán pasan rostros conocidos que han superado adicciones, que han tenido una vida marcadas por la polémica, que han salido del armario o que han sido juguetes rotos. Desde Juan José Ballesta hasta Andrea Levi, pasando por Rafa Sánchez (La Unión), Toñi Moreno o Jorge Berrocal, que confiesa que gracias al boom de la primera edición de Gran Hermano, época dorada de la televisión, llegó a cobrar 42.000 euros por figurar 24 minutos.

La presentadora ha hablado con OKDIARIO sobre Ex. La vida después y se ha referido al día a día de la política y el ambiente que domina el Congreso de los Diputados o al auge de católicos entre los jóvenes que recoge la galardonada película Los Domingos y las críticas a la fe, especialmente tras las declaraciones de Silvia Abril con las que muchos de los creyentes se sintieron ofendidos.