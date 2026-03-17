Luces y sombras de ‘Scarpetta’, la serie con Nicole Kidman que arranca bien pero decepciona

Crítica sin spoilers de Scarpetta, la nueva serie de Amazon Prime Video con Nicole Kidman como protagonista absoluta y que adapta la exitosa saga de libros de Patricia Cornwell sobre la médico forense Kay Scarpetta. La primera temporada (ya se ha confirmado la segunda) consta de 8 episodios y, aunque no es un mal producto y en sus primeros compases funciona bastante bien, lo cierto es que la ficción termina desinflándose hasta llegar al hartazgo y, sobre todo, a la decepción. Eso sí, tiene aciertos muy buenos, aunque errores importantes.

¿De qué va?

Este thriller policíaco se desarrolla en dos líneas temporales y se explora el viaje de Kay Scarpetta (Nicole Kidman) desde sus inicios como jefa de medicina forense a finales de los años 90 hasta su regreso actual a su ciudad natal, donde retoma su antiguo puesto mientras investiga un espantoso asesinato que podría estar relacionado con el asesinato que cambió su carrera. Mientras Scarpetta busca justicia, debe lidiar con relaciones complicadas, incluida la tensa dinámica con su hermana Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis), enfrentarse a antiguos rencores profesionales y personales y hacer frente a secretos que amenazan con desmoronar todo lo que ha construido.

Estrellas por doquier

Con más de 120 millones de copias vendidas en todo el mundo, ha tardado en llegar una adaptación lujosa de la saga sobre la doctora Scarpetta escrita por Patricia Cornwell. Para la ocasión, Prime ha tirado chequera, sobre todo en el reparto. Primero, tenemos a Nicole Kidman (que, aparte de ser la protagonista, es productora), una de las estrellas más indiscutibles de Hollywood. Y, encima, la juntan con la siempre magnética Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes) y con nombres como Ariana DeBose (West Side Story). Tres ganadoras de un Oscar para darle caché a una serie con pretensiones de comercial y mucho poderío narrativo.Pero ojo, ellas no son, ni de lejos, lo mejor de Scarpetta.

No he leído los libros, así que he entrado a este universo desde cero. Primera sorpresa: es discutible el nombre de Nicole Kidman como cabeza de cartel. Entiendo el motivo comercial de esta decisión obvia, pero, en realidad, son dos actrices las que dan vida a Kay Scarpetta y las dos merecen la nominación de protagonistas. La otra es Rosy McEwen (vista recientemente en la última temporada de Black Mirror), que lleva el peso de la propuesta gracias a imitar perfectamente a Kidman y hacer más que creíble que es el mismo personaje en dos líneas temporales distintas. De hecho, sucede con casi todos los papeles. La labor de casting de elegir intérpretes para la versión joven de los personajes es suprema.

De más a menos

Scarpetta es un thriller al uso. Es entretenido, tiene sus giros y está bien realizada. Mantiene la intriga en su doble corriente temporal y elige bien los momentos de revelación de secretos. Problema: el guion se pierde y toma caminos que prometen mucho para luego apartar la mirada y proceder a una resolución tan ambigua como decepcionante (se nota que se había firmado una segunda temporada mientras se rodaba la segunda).

La trama familiar de la protagonista tiene sus problemas también. Mientras que el conflicto de la sobrina Ariana DeBose es emotivo y su evolución está muy bien resuelta, el de Jamie Lee Curtis está desaprovechadísimo. Quiere funcionar como alivio cómico, pero llega a atragantar, sobre todo porque (y te adoro, Jamie Lee) la actriz está demasiado pasada de vueltas.

El resultado es un thriller sin más. Entretiene, pero no deja huella.