Está en Prime Video y es de Nicole Kidman: la serie adictiva que es mejor que ‘The White Lotus’

La actriz Nicole Kidman no ha dejado de sorprendernos en los últimos años con sus papeles en series de intriga y suspense como Big Little Lies, The Undoing o Una pareja perfecta. Su imagen como mujer fría y calculadora capaz de hacer cualquier cosa para salirse con la suya se ha convertido en un talismán para los creadores de series. Si te encantan las series al estilo de The White Lotus, no te puedes perder Nine Perfect Stranger protagonizada por esta conocida actriz que está disponible en la plataforma de streaming Prime Video. Una serie de suspense creada por David E. Kelley que está basada en la conocida novela homónima de la escritora Liane Moriarty. Nine Perfect Stranger está ambientada en Tranquillum, un lujoso y tranquilo retiro que está dirigido por Masha, una fría gurú rusa, cuyo papel es interpretado por la actriz Nicole Kidman. A ese lugar llegan personas que necesitan sanar traumas que les impiden continuar con su vida, pero pronto se darán cuenta de que su decisión no ha sido la más acertada…

¿Cuál es el secreto del éxito de esta serie? Nine Perfect Stranger coloca sus protagonistas, los cuales supuestamente van a lograr la paz, la tranquilidad y la recuperación total en este retiro, en situaciones incómodas e incluso peligrosas que no esperaban en ningún momento como excavar su propia tumba y meterse dentro o contar a los demás sus secretos más íntimos. Nada es lo que parece y esos nueve extraños vivirán una de las experiencias más traumáticas de su vida. Nine Perfect Stranger es una serie en la que se mantiene la tensión en todo momento y en la que nada es lo que parece en un principio.

La primera temporada de la serie Nine Perfect Stranger fue estrenada en Hulu en agosto de 2021 y constaba de 8 episodios. La segunda entrega se espera que se estrene en Prime Video el 21 de mayo de este año y en esta ocasión la misteriosa gurú Masha Dmitrichenko invitará 9 desconocidos a participar a otro retiro de bienestar en los Alpes austriacos.

¿Qué ocurre en la serie Nine Perfect Stranger?

Cuando los protagonistas de esta serie llegan a Tranquillum, un lujoso y tranquilo retiro, les aseguran que les han diseñado un tratamiento personalizado que incluye un estudio de su salud actual y les ofrecen unas extrañas bebidas que se supone que les van a ayudar a recuperarse. El problema es que según va avanzando la terapia, comienzan a tener lugar sucesos inexplicables entre los nueve huéspedes.

Además, gracias a esta revolucionaria terapia la extraña Masha la directora del centro, papel que interpreta magistralmente la actriz Nicole Kidman, irá sacando a la luz secretos del pasado que afectarán a la estabilidad de todos. ¿Qué les están haciendo durante la terapia? ¿Por qué les someten a esas peligrosas y extrañas actividades? ¿Todavía tienen la oportunidad de marcharse?

El reparto de esta original serie

Además de la actriz Nicole Kidman, que da vida a Masha Dmitrichenko, la fundadora rusa del centro de bienestar Tranquillum, en este extraño lugar trabajan como empleadas Yao, la mano derecha de Masha, papel interpretado por la actriz Manny Jacinto, Delilah a la que da vida Tiffany Boone y Glory, papel interpretado por la actriz Zoe Terakes.

En cuanto a los nueve huéspedes de la primera temporada sus papeles son interpretados por los actores Melissa McCarthy como Frances Welty, una novelista que se encuentra en un momento complicado, Luke Evans como Lars Lee, un misterioso hombre que nadie sabe lo que hace, Samara Weaving como Jessica Chandler, una influercer, Melvin Gregg como Ben Chandler, el rico marido de Jessica, Regina Hall como Carmel Schneider, una madre soltera de cuatro hijos cuyo marido la dejó por una mujer más joven y Bobby Cannavale como Tony Hogburn, un ex jugador de fútbol americano que está luchando contra su adicción a las drogas.

También están como huéspedes en el centro de retiro la familia Marconi formada por Napoleon, papel interpretado por Michael Shannon, un maestro de secundaria, su esposa Heather, papel interpretado por la actriz Asher Keddie, y su hija Zoe, a la que da vida Grace Van Patten, los cuales están llorando la muerte de su hijo y hermano gemelo.

En la segunda temporada ya se ha adelantado que estarán en el reparto los actores Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong y Aras Aydin, entre otros.

La serie de suspense Nine Perfect Stranger sorprende por su original guion y esos giros de la trama que descolocan a los espectadores. En esta interesante ficción se reflexiona sobre temas tan complejos como la salud mental, los problemas que tenemos en la actualidad para desconectar del móvil y las redes sociales o lo que supone el duelo por la pérdida de un familiar. También en la serie se hace una crítica a la proliferación de los centros de retiro y negocios de bienestar que prometen curar todos los males con sus terapias. Esta serie es una buena opción para los que están buscando una ficción original e interesante al estilo de White Lotus.