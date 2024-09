Acaba de llegar a Netflix y ya es lo más visto: la miniserie de la que todo el mundo habla

Una de las series más esperadas de este 2024 es La pareja perfecta. Una intensa ficción de suspense, drama y misterio protagonizada por Nicole Kidman, la reina de los thrillers. La actriz australiana vuelve a sorprender a todos con un papel a su medida después de su interpretación en series como Big Little Lies, The Undoing o The White Lotus. La serie La pareja perfecta cuenta la historia de una familia de las más ricas de Nantucket cuyos preparativos de una boda familiar se ven interrumpidos al encontrarse un cuerpo en la playa. Una serie basada en la novela homónima de Erin Hilderbrand que ha sido adaptada gracias al guion de Jenna Lamia. La pareja perfecta se ha estrenado en Netflix el 5 de septiembre y que pretende convertirse en una de las más vistas de la plataforma de streaming del mes de septiembre.

La miniserie La pareja perfecta ha sido dirigida por Susanne Bier (The Undoing) que es conocida por su trabajo en películas como Serena y A ciegas. Cuenta con solo seis episodios de unos 50 minutos cada uno, algunos no llegan a 40 minutos y otros sin embargo duran una hora. Una serie perfecta para un maratón de fin de semana que ha contado con un reparto de lujo que incluye además de la actriz Nicole Kidman, que vuelve a hacer de mala malísima, a los actores Liev Schreiber, Eve Hewson, Dakota Fanning, Michael Beach, Donna Lynne Champlin y Meghann Fahy.

La escritora Erin Hilderbrand vive también en Nantucket, la isla donde se desarrolla esta nueva serie, y tiene la costumbre de localizar todas sus novelas en esta isla en la que muchos multimillonarios norteamericanos tienen su segunda residencia. Además de esta novela, Erin Hilderbrand ha escrito las novelas Swan Song, What happen in Paradise?, 28 Summers y The Five-Star Weekend, aunque todavía no están traducidas al español.

¿Qué ocurre en la serie La pareja perfecta?

La protagonista de la miniserie La pareja perfecta es Amelia Sacks, una mujer que está a punto de casarse con Benji Winbury, el heredero de una adinerada familia de la localidad de Nantucket. Mientras Amelia está comenzando a realizar los preparativos de su boda se encuentra un cadáver en la playa donde está la mansión familiar. Este desagradable descubrimiento pondrá en peligro la celebración y desvelará oscuros secretos familiares.

La madre del novio, la escritora Greer Garrison Winbury, papel interpretado magistralmente por Nicole Kidman, planea una boda por todo lo alto, aunque no está nada contenta con la decisión de su hijo. La aparición del cadáver desencadena una trama de suspense y misterio ya que todos los asistentes al evento se convierten en sospechosos.

Al principio todas las sospechas apuntan a que el asesinato podría estar inspirado en uno de los libros escritos por Greer Garrison Winbury y esto sorprenderá a todos los implicados. ¿Ha sido la madre del novio o alguien ha querido imitar la trama de una de sus novelas para implicarla en este horrible crimen?

El reparto de esta serie de suspense

Además de la actriz Nicole Kidman, que da vida a la escritora Greer Garrison Winbury y madre del novio, y el actor Liev Schreiber que interpreta a Tag, el marido de Greer y el padre del novio. También tienen un papel importante en esta miniserie los actores Billy Howle como Benji, el hijo y futuro marido de Amelia, Dakota Fanning como Abby, la hermana del novio, y Eve Hewson como Amelia, la futura esposa. Además, en el reparto de esta serie están los actores Meghann Fahy, Michael Beach, Donna Lynne Champlin, Mia Isaac, Sam Nivola, Jack Reynor, Ishaan Khatter e Isabelle Adjani.

La serie La pareja perfecta sorprende porque sus creadores han logrado que vaya aumentando poco a poco la tensión en un entorno de lujo en el que sus personajes se sentían blindados al pertenecer a la clase alta. La nueva situación límite en la que se encuentran sus vidas saca a la luz sus debilidades y secretos.

Sobre si habrá una segunda temporada de la miniserie La pareja perfecta como están ya pidiendo por redes sociales los que ya han visto los 6 episodios disponibles en Netflix, por ahora no tenemos ninguna confirmación por parte de la plataforma de streaming. Hay que tener en cuenta que esta miniserie engloba en sus 6 episodios toda la novela de Elin Hilderbrand, por lo que será poco probable que se renueve por una segunda temporada en Netflix. Lo que si se podría es adaptar otra de las novelas de esta escritora.

La miniserie La pareja perfecta es la apuesta de Netflix para la vuelta de las vacaciones junto con Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menéndez. Estas dos series tendrán que competir con otras como El Pingüino y la cuarta temporada de La amiga perfecta en Max, En fin en Prime, la tercera temporada de Rapa en Movistar Plus+ o La Maison en Apple TV+.