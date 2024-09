Las 10 series que vuelven en septiembre a Netflix, Movistar, HBO, Prime…

Las plataformas de streaming vuelven a la rutina del mes de septiembre con nuevos estrenos de películas y series perfectos para olvidarse por un rato del fin de las vacaciones. En cuanto a los estrenos de serie, una de las más esperadas es el thriller La pareja perfecta protagonizada por la australiana Nicole Kidman que se podrá ver en Netflix. A la actriz australiana la hemos visto interpretando complicados papeles en las series Big Little Lies, Roar, Nine perfect strangers y ahora esperamos que esté a la altura en esta nueva serie. Además, se estrenan en Prime Video la comedia posapocalíptica española En fin, la serie sobre moda La maison en Apple+, los ‘spin off’ Agata, ¿quién si no? (Disney+) y El pingüino (Max) y la serie de acción Objetivo: París (Movistar Plus+). Cinco series que son de las más esperadas para lo que queda de este año 2024.

Además, este mes de septiembre se podrá ver las nuevas temporadas de otras series como La amiga estupenda en Max y de la de misterio Rapa en Movistar Plus. También este mes de septiembre se estrenará en Netflix la serie basada en una historia real Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menéndez que seguro dará que hablar tanto como Monstruo: La historia de Jeffrey Damhler. Esta serie estaba basada en la escalofriante historia real de Jeffrey Damhler, el asesino en serie apodado como el Carnicero de Milwaukee, y logró una audiencia de 196,2 millones de espectadores en su primera semana.

La pareja perfecta

El 5 de septiembre se estrena en Netflix esta serie protagonizada por la actriz Nicole Kidman que da vida a la novelista Greer Garrison Wimbury. Esta ficción adapta la novela homónima de Elin Hilderbrand. La historia comienza cuando una de las familias más adineradas de Nantucketc está a punto de emparentarse para siempre con Amelia Sacks, una joven que ve cómo su vida da un cambio radical cuando conoce a su futura suegra. Todo se estropea cuando en la casa familiar aparece flotando un cadáver y todos los invitados se convierte en sospechosos del crimen. Lo curioso es que la realidad se parece demasiado a las historias que cuenta la novelista en sus novelas que son todo un éxito de ventas.

Douglas is cancelled, una de las series de septiembre

También el 5 de septiembre se estrena en SkyShowtime esta serie creada por Steven Moffat ( Dr Who, Sherlock). En sus cuatro episodios cuenta cómo Douglas Bellowes (Hugh Bonneville), un respetado presentador de mediana edad de un programa de noticias hace una broma de carácter sexista en una boda y una invitada lo tuitea. Su broma se viraliza y para intentar salir indemne de la polémica, pero Madeleine Crow, su pareja televisiva, hace otro tuit en el que no se sabe si lo ataca o lo defiende. Al final se da cuenta de que solo cuenta con el apoyo de su mujery de que es víctima de la cultura de la cancelación.

La amiga estupenda Temporada 4

El 10 de septiembre se estrena en Max la cuarta y última temporada basada en las novelas éxito de ventas de Elena Ferrante. Las protagonistas son dos amigas Elena Greco y Raffaella ‘Lila’ Cerullo, que se conocen en el Nápoles de los años 50. En esta última temporada la serie se centra en la etapa como adultas de estas dos y muestra cómo se ven envueltas en la agitación que caracteriza a la Italia de finales de los años 80. Una serie protagonizada por las actrices Alba Rohrwacher, que da vida a Elena, e Irene Maiorino a Lila.

Rapa Temporada 3

El 12 de septiembre se estrena en Movistar Plus+ la tercera y última temporada de esta serie de suspense ambientada en Galicia de Movistar Plus+ que volverán a protagonizar la sargento de la Guardia Civil, Maite (Mónica López) y el cínico profesor de Literatura obsesionado con las novelas policíacas, Tomás (Javier Cámara. En esta última entrega se verá cómo avanza la enfermedad (ELA) del profesor, pero la policía no podrá estar a su lado porque está entregada a un caso de secuestro. Aunque Tomás no se encuentra buen, tendrá todavía fuerzas para demostrar la inocencia de un amigo acusado de asesinato.

En fin

El 13 de septiembre se estrena en Movistar Plus+ esta comedia posapocalíptica que que nos cuenta como Tomás (José Manuel Poga) el día que debía empezar el fin del mundo se levanta resacoso en mitad de una orgía y se da cuenta de no ha terminado. Tomás había abandonado a su mujer Julia (Malena Alterio) y a su hija Noa (Irene Pérez) para vivir sin freno lo que le quedaba de vida. La tragedia no se produce porque el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra ha cambiado su trayectoria. En ese momento Tomás se da cuenta de que ha cometido un gran error y tratará de recuperar su vida.

Agatha, ¿Quién si no?

El 14 de septiembre se estrena en Disney+ esta miniserie de solo nueve episodios sobre Agatha Harkness, personaje introducido en el Universo Marvel en Bruja Escarlata y Visión. La actriz Kathryn Hahn es la protagonista de este ‘spin off’ en el que interpreta a la villana Harkness que descubre que ha perdido sus poderes cuando un misterioso adolescente gótico la libera de un conjuro engañoso. El chico despierta su interés cuando le ruega que lo lleve a la legendaria Senda de las Brujas.

Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menéndez

El 19 de septiembre se estrena en Netflix esta serie protagonizada por los actores Javier Bardem y Chlöe Sevigny. Otra serie brutal creada por Ryan Murphy que nos sorprendió a todos con Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. Esta nueva serie está basada en el caso real de Lyle y Eric Menéndez. Estos dos hermanos fueron condenados en 1996 por los asesinatos de sus padres, José y Mary Loisse. Mientras que la acusación alegó que buscaban heredar la fortuna familiar, los hermanos siguen sosteniendo, mientras cumplen la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que sus actos fueron la respuesta a toda una historia de abusos físicos, emocionales y sexuales.

El Pingüino

El 20 de septiembre en la plataforma de streaming Max se estrena este spin-off de la película de la saga del superhéroe firmada por Matt Reeves Batman (2022). Cuenta con ocho episodios en los que se explora el ascenso al poder del Oz Cobb, alias «El Pingüino», en el inframundo criminal de Gotham City. Una serie protagonizada por el actor Colin Farrell, que retoma al famoso personaje.

La Maison

El día 20 de septiembre se estrena también en Apple TV+ esta serie ambientada en un icónico taller de alta costura de París y cuenta la historia de dos familias rivales que luchan por dominar el mundo de la alta costura. Una serie dirigida por Fabrice Gobert (Les Revenants) y Daniel Grou (Lupin). Narra los problemas de esta dinastía familiar que se ve envuelta en un escándalo, al hacerse viral un vídeo de su diseñador estrella Vincent LeDu (Lambert Wilson), y debe reiventarse. La musa de Vincent, Perle Foster (Amira Casar) y la diseñadora Paloma Castel (Zita Hanrot) se unen para salvar y reconstruir la centenaria Maison LEDU. Pero la directora del grupo Rovel, Diane Rovel (Carole Bouquet) quiere comprarla, movida por el deseo de venganza.

Objetivo: París

El 29 de septiembre se estrena esta serie en Movistar Plus+ que sigue la senda de la exitosa franquicia de películas Objetivo: La Casa Blanca. La serie comienza cuando un grupo terrorista liderado por Jacob Pierce (Sean Harris), excapitán de la Legión Francesa, irrumpe en un importante evento de la embajada británica en París. Su objetivo es el ministro de defensa francés, pero su guardaespaldas, Vicent Taleb (Tewfij Jallab), y una agente del MI6, Zara Taylor (Ritu Arya), frustan el ataque. Pero en realidad se trata del primero de un plan contra la clase política y empresarial del país