Ni ‘Legado’ ni ‘Entrevías’: la serie española de que arrasa en Netflix y ya es lo más visto en streaming

Si estás buscando en el catálogo de Netflix una serie de suspense española a la altura de Legado o Entrevías, no te puedes perder Perdida. Un original y ambicioso thriller protagonizado por el actor Daniel Grao que sorprende por su inquietante trama desde el primer episodio de esta serie. Este conocido actor se pone en la piel de Antonio Santos, un padre desesperado que tras la desaparición de su hija Soledad en Valencia hace diez años, decide entrar en una cárcel de Colombia para encontrar a la persona que cree que se llevó a la niña. La policía detiene a Antonio en el aeropuerto con un kilo y medio de cocaína en el estómago y así logra entrar en la cárcel para descubrir qué le pasó a su hija. Una ambiciosa serie que desde su llegada a Netflix en 2020 está cautivando a los usuarios de la plataforma de streaming por la desesperada lucha de este padre para encontrar a su hija.

Aunque en esta serie de Netflix tenemos los elementos típicos de muchas ficciones como el narcotráfico, la violencia o la corrupción, lo que engancha desde el primer momento es la desesperación del protagonista. Antonio Santos ha decidido trazar un peligroso plan para descubrir qué ha pasado con su hija. Pérdida ha sido creada por Natxo López y dirigida por Iñaki Peñafiel, David Ulloa y Rafa Montesinos y fue producida por Atresmedia en colaboración con Big Bang Media. Hay que señalar que uno de sus puntos fuertes es la brillante interpretación de sus protagonistas entre los que encontramos, además de a Daniel Grao, a Carolina Lapausa, Melanie Olivares, Ana María Orozco y Adriana Paz.

La serie Perdida está basada en una historia real y fue rodada en diversas localizaciones como Valencia y Bogotá. Además de hablar del complejo tema de las desapariciones, también la serie da pinceladas sobre el oscuro mundo del narcotráfico y el duro sistema penitenciario colombiano. Esta serie es una buena opción para los que están buscando para terminar el verano una ficción de suspense e intriga.

¿Qué ocurre en la serie de suspense Perdida?

Antonio está con su mujer Inma y su hija Soledad en una playa de Valencia y se dirigen a un chiringuito junto a la playa para comer. Soledad solo tiene 5 años y se entretiene en la orilla jugando en la arena. Pero cuando la madre decide llamar a la niña, se da cuenta de que ha desaparecido. Nadie sabe qué ha ocurrido realmente, pero sospechan que alguien se ha llevado a la niña.

Diez años más tarde Antonio se encuentra en la habitación de hotel de Bogotá y ha trazado un peligroso plan. Antonio ha decidido entrar en la peligrosa cárcel de La Brecha donde se encuentra la persona que cree que llevó a la niña para descubrir qué pasó y saber si su hija está viva. No solo tendrá que sobrevivir en esta violenta cárcel, sino también su objetivo es acercarse a Cruz Alfonso Ochoa, lo que tampoco es fácil.

Antonio conocerá a Angelita, una abogada que cuenta con contactos en Colombia y que se convertirá poco a poco en su gran apoyo para conseguir su objetivo. ¿Logrará Antonio encontrar a su hija? ¿Descubrirá qué le pasó? ¿Sigue su hija con vida?

Esta original serie tiene solo con 11 episodios y sorprende por su forma de ir contando la historia mediante flashbacks. Antonio va recordando lo que pasó hace diez años y va trasmitiendo a los espectadores la desesperación de unos padres cuya hija ha desaparecido y nadie sabe decirles dónde está.

El reparto de esta compleja serie

La serie Perdida está protagonizada por el actor Daniel Grao, al que conocemos por su trabajo en series como Gigantes, La sonata del silencio, La catedral del mar o La chica invisible, y que en esta serie interpreta el papel de Antonio Santos, el padre desesperado. La actriz Carolina Lapausa da vida al personaje de Inma Rodríguez Colomer, la madre de la niña, y Adriana Paz a Angelita Moreno, la abogada que va a ayudar a Antonio Santos.

Además, en el reparto de esta compleja serie están los actores

Melanie Olivares como Eva Aguirre, Ana María Orozco como Milena Jiménez Mendoza, Flaco Solórzano como Norberto Quitombo, Juan Messier como Cruz Alfonso Ochoa, Jon Arias como Sebastián Holguera, Verónica Velásquez como Soledad Santos Rodríguez y David Trejos como Ignacio, entre otros.

La serie Perdida es perfecta para los que están buscando una ficción entretenida que no tenga demasiados episodios y que cuente con un final sorprendente. Además de esta serie española, en el catálogo de Netflix se pueden encontrar otras interesantes de suspense como Legado, Entrevías, Los favoritos de Midas, El inocente, La chica de nieve, El desorden que dejas o La última noche en Tremor.