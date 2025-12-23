Quedan horas para ver esta infravalorada película de Christopher Nolan en Netflix: su final es inolvidable

Parece hecho adrede, pero días después de las críticas de Christopher Nolan a Netflix por su política de estrenos, el terminal va a eliminar una de sus películas más infravaloradas. El acto, por supuesto, es fortuito. Pues los productos audiovisuales ofrecidos por el terminal varían significativamente según el país en el que nos encontremos y por ejemplo, la marca seguirá ofreciendo la trilogía de Batman del cineasta británico. No obstante, hoy es el último día para ver una cinta que en pocas horas desaparecerá del catálogo por arte de magia. No, no nos referimos ni a Interstellar ni a Memento. La despedida corresponde a la impactante El truco final.

Estrenada hace ya 20 años, la cinta supuso un nuevo salto en la carrera de un director que ya había demostrado su solvencia comercial con el reboot Batman Begins. Y para ello, volvió a contar con la presencia de su caballero oscuro, Christian Bale y con un Hugh Jackman que por aquel entonces, terminaba de rehuir de los filmes comerciales sin fundamento. De hecho, ese año, aparte de su asociación con el londinense, el australiano estrenó La fuente de la vida de Darren Aronofsky y trabajó a las órdenes de Woody Allen en Scoop. Juntas, ambas estrellas representas las dos caras de la moneda de un thriller que mezcla ciencia ficción, la magia y los giros de guion imposibles. Adaptada por Nolan y su hermano, Jonathan, a partir de la novela de Christopher Priest, El truco final es el claro ejercicio perfecto de entretenimiento que Netflix siempre intenta crear: cine de entretenimiento que no renuncia a su condición de espectacularidad.

¿De qué trata ‘El truco final’?

La trama se contextualiza a finales del siglo XIX, presentándonos a dos magos que tienen como objetivo alcanzar la fama mundial. Uno es Robert Angier (Jackman), de corte sofisticado y clásico. El otro es Alfred Borden (Bale), valedor de la creatividad como único motor de su disciplina. Al principio trabajan juntos respetándose, pero tras un trágico fracaso, su rivalidad adquirirá un cariz oscuro donde todo valdrá para intentar superarse el uno a otro.

El resto del casting se configura con la presencia de Michael Caine, Scarlett Johansson, Andy Serkis, Rebecca Hall, Piper Perabo y David Bowie.

El truco final llegó a estar nominada en los Oscar en las categorías de mejor fotografía y dirección artística y recaudó 109 millones de dólares en todo el mundo. Por aquel entonces, la ambición de Nolan siguió creciendo, siendo uno de los principales valedores de la experiencia cinematográfica en el Hollywood actual y en la actualidad, repudiando la reciente compra de Warner Bros. por parte de Netflix.

El caballero oscuro, Origen, Interstellar…cada proyecto fue igual o más grande que el anterior y próximamente, su aspiración narrativa alcanzará el cenit con la adaptación de La odisea. Programada para estrenarse en el verano de 2026.

Seguirá estando disponible

A pesar de su adiós en la «Gran N roja», El truco final podrá seguir disfrutándose en los servicios de streaming de HBO Max y Movistar Plus.